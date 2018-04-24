Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan iki Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da, TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na eÅŸlik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, ikili toplantÄ±da Suriye'de devam eden insani dram ve KÄ±brÄ±s sorununu ele aldÄ±.
MAAS Ä°LE Ä°LK YÃœZ YÃœZE GÃ–RÃœÅžME
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n akÅŸam da Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakanâ€™'Ä± Heiko Maas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in mart ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev alan Maas ile Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu arasÄ±nda ilk yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme olduÄŸu bildirildi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM 72. Genel Kurul BaÅŸkanÄ± Miroslav Lajcak Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 24-25 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenen "BarÄ±ÅŸÄ± Ä°nÅŸa ve BarÄ±ÅŸÄ±n SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" konulu toplantÄ± kapsamÄ±nda New York'ta bulunuyor.
BM toplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ndeki (BMGK) "GenÃ§lik, BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca BelÃ§ika BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM'nin barÄ±ÅŸÄ± inÅŸa ve barÄ±ÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi faaliyetlerine TÃ¼rkiye'nin katkÄ±larÄ± ve yaklaÅŸÄ±mÄ± konusunda Genel Kurula hitap edecek.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapÄ±lan para transferlerinin yÃ¼zde 21 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.
Maarif VakfÄ± Afganistan Ãœlke DirektÃ¶rÃ¼ UludaÄŸ, Afganistan'da devraldÄ±klarÄ± FETÃ– okullarÄ± ile ilgili, ''YapacaÄŸÄ±mÄ±z yeni deÄŸiÅŸimler sayesinde okullarÄ±mÄ±z Afganistan'da Ã¶rnek okul olacak.'' ifadesini kullandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, CHP'nin hem Ä°YÄ° Parti'ye vekil transferini, hem de OsmanlÄ± ile ilgili hakaretvari sÃ¶zlerini sert ifadelerle eleÅŸtirdi.
Abdullah GÃ¼l ve Ahmet DavutoÄŸlu Ä°stanbul'da bir araya geldi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu ve beraberindeki parti heyeti, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener'i ziyaret etti.
ÅžÄ±rnak'ta PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.