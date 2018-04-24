21:05, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan iki Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±da, TÃ¼rkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun SinirlioÄŸlu Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na eÅŸlik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, ikili toplantÄ±da Suriye'de devam eden insani dram ve KÄ±brÄ±s sorununu ele aldÄ±.

MAAS Ä°LE Ä°LK YÃœZ YÃœZE GÃ–RÃœÅžME

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM temaslarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼n akÅŸam da Alman DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakanâ€™'Ä± Heiko Maas ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in mart ayÄ±nda hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±yla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak gÃ¶rev alan Maas ile Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu arasÄ±nda ilk yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸme olduÄŸu bildirildi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM 72. Genel Kurul BaÅŸkanÄ± Miroslav Lajcak Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 24-25 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenen "BarÄ±ÅŸÄ± Ä°nÅŸa ve BarÄ±ÅŸÄ±n SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi" konulu toplantÄ± kapsamÄ±nda New York'ta bulunuyor.

BM toplantÄ±larÄ± kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'ndeki (BMGK) "GenÃ§lik, BarÄ±ÅŸ ve GÃ¼venlik" baÅŸlÄ±klÄ± oturumda konuÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca BelÃ§ika BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Didier Reynders ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, BM'nin barÄ±ÅŸÄ± inÅŸa ve barÄ±ÅŸÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi faaliyetlerine TÃ¼rkiye'nin katkÄ±larÄ± ve yaklaÅŸÄ±mÄ± konusunda Genel Kurula hitap edecek.