NSU davasÄ±nda 419. duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸsanÄ±k Zschaepe'nin avukatÄ± Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
MÃ¼nih YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesi'nde yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldan beri devam eden davanÄ±n 419. duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k avukatlarÄ± son sunumlarÄ±na baÅŸladÄ±.
Borchert, Zschaepe'nin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eler tek baÅŸÄ±na ve genel olarak suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeterli deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.
NSU'nun 2000'de NÃ¼rnberg'de iÅŸlediÄŸi belirtilen cinayete deÄŸinen Borchert, "MÃ¼vekkilim hem bu cinayeti hem de daha sonra iÅŸlenen cinayetlere ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara bilerek destek verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamayÄ± ÅŸiddetle reddediyor." dedi.
Borchert, NSU'nun iÅŸlediÄŸi cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±larda Zschaepe'nin suÃ§ ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade eden BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kanÄ±tlarÄ± eksik ve tek taraflÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
MayÄ±s 2013'te baÅŸlayan davada baÅŸsavcÄ±lÄ±k ve mÃ¼dahil avukatlar daha Ã¶nce mÃ¼talaalarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunma yapmasÄ± bekleniyordu, ancak bu avukatlarÄ±n mahkemeye sÃ¼rekli "reddi hakim" talebinde bulunmasÄ± veya baÅŸka gerekÃ§eler gÃ¶stermeleri nedeniyle dava sÃ¼rÃ¼ncemede bÄ±rakÄ±lÄ±yordu.
Savunma avukatlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n sunumlarÄ±na baÅŸlamalarÄ±yla davada son aÅŸamaya gelinmiÅŸ oldu.
Zschape'nin avukatlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nÄ± yapacak.
Bu savunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyetinin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.
NSU DAVASI
Almanya'da 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, 2 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve 15 banka soygunu yapmakla suÃ§lanan NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin varlÄ±ÄŸÄ± ve cinayetlerdeki rolÃ¼, 4 KasÄ±m 2011'de tesadÃ¼f sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
NSU Ã¼yelerinden Uwe BÃ¶hnhard ve Uwe Mundlos, 4 KasÄ±m 2011'de bir banka soygununun ardÄ±ndan saklandÄ±klarÄ± karavanda Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸ ve intihar ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
MayÄ±s 2013'ten bu yana MÃ¼nih Eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma suÃ§undan yargÄ±lanan Zschaepe, NSU Ã¼yelerinin son kullandÄ±klarÄ± hÃ¼cre evini ateÅŸe verdikten birkaÃ§ gÃ¼n sonra polise teslim olmuÅŸtu.
Davada, aralarÄ±nda NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hayattaki tek Ã¼yesi Zschaepe ile Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmakla suÃ§lanan 4 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor.
Almanya'da 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, banka soymak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe'nin avukatÄ± Hermann Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yeniden nÃ¼kleer programÄ±na baÅŸlamamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunarak, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti
IRCICA ve GÃ¼ney Kore Hanyang Ãœniversitesi'nin iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen kongrede, Kore ile Ä°slam dÃ¼nyasÄ± arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin tarihi geliÅŸim sÃ¼reÃ§leri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± etkileÅŸimin kÃ¼ltÃ¼rel, edebi, sosyal, iktisadi ve sanatsal boyutlarÄ±yla ele alÄ±nÄ±yor
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Cenin kentinde Filistinli tutuklu Ahmed Cemal Kanba'nÄ±n evini patlayÄ±cÄ±larla havaya uÃ§urduÄŸu bildirildi.
Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesinden beri her yÄ±l 23 Nisan'da kutlanan "Kosova TÃ¼rkleri Milli BayramÄ±," iÃ§in bu sene de Prizren ÅŸehrinde resepsiyon dÃ¼zenlendi.
IraklÄ± 12 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek genel seÃ§imlerde seÃ§menlerin yÃ¼zde 75'i kayÄ±t yaptÄ±rÄ±rken, gurbetÃ§ilerin seÃ§ime ilgisinin az olduÄŸu bildirildi