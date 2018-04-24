21:09, 24 Nisan 2018 SalÄ±

NSU davasÄ±nda 419. duruÅŸma gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸsanÄ±k Zschaepe'nin avukatÄ± Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

MÃ¼nih YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesi'nde yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±ldan beri devam eden davanÄ±n 419. duruÅŸmasÄ±nda sanÄ±k avukatlarÄ± son sunumlarÄ±na baÅŸladÄ±.

Borchert, Zschaepe'nin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§eler tek baÅŸÄ±na ve genel olarak suÃ§ ortaklÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeterli deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

NSU'nun 2000'de NÃ¼rnberg'de iÅŸlediÄŸi belirtilen cinayete deÄŸinen Borchert, "MÃ¼vekkilim hem bu cinayeti hem de daha sonra iÅŸlenen cinayetlere ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±lara bilerek destek verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki suÃ§lamayÄ± ÅŸiddetle reddediyor." dedi.

Borchert, NSU'nun iÅŸlediÄŸi cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±larda Zschaepe'nin suÃ§ ortaÄŸÄ± olduÄŸunu ifade eden BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n mahkemeye sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kanÄ±tlarÄ± eksik ve tek taraflÄ± deÄŸerlendirdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

MayÄ±s 2013'te baÅŸlayan davada baÅŸsavcÄ±lÄ±k ve mÃ¼dahil avukatlar daha Ã¶nce mÃ¼talaalarÄ±nÄ± tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan sanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n savunma yapmasÄ± bekleniyordu, ancak bu avukatlarÄ±n mahkemeye sÃ¼rekli "reddi hakim" talebinde bulunmasÄ± veya baÅŸka gerekÃ§eler gÃ¶stermeleri nedeniyle dava sÃ¼rÃ¼ncemede bÄ±rakÄ±lÄ±yordu.

Savunma avukatlarÄ±nÄ±n bugÃ¼n sunumlarÄ±na baÅŸlamalarÄ±yla davada son aÅŸamaya gelinmiÅŸ oldu.

Zschape'nin avukatlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer sanÄ±k avukatlarÄ± savunmalarÄ±nÄ± yapacak.

Bu savunmalarÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyetinin kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± bekleniyor.

NSU DAVASI

Almanya'da 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, 2 bombalÄ± saldÄ±rÄ± ve 15 banka soygunu yapmakla suÃ§lanan NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin varlÄ±ÄŸÄ± ve cinayetlerdeki rolÃ¼, 4 KasÄ±m 2011'de tesadÃ¼f sonucu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

NSU Ã¼yelerinden Uwe BÃ¶hnhard ve Uwe Mundlos, 4 KasÄ±m 2011'de bir banka soygununun ardÄ±ndan saklandÄ±klarÄ± karavanda Ã¶lÃ¼ bulunmuÅŸ ve intihar ettikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

MayÄ±s 2013'ten bu yana MÃ¼nih Eyalet YÃ¼ksek Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olma suÃ§undan yargÄ±lanan Zschaepe, NSU Ã¼yelerinin son kullandÄ±klarÄ± hÃ¼cre evini ateÅŸe verdikten birkaÃ§ gÃ¼n sonra polise teslim olmuÅŸtu.

Davada, aralarÄ±nda NSU terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hayattaki tek Ã¼yesi Zschaepe ile Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmakla suÃ§lanan 4 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor.