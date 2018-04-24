21:34, 24 Nisan 2018 SalÄ±

TSK'dan Irak'Ä±n kuzeyine hava operasyonu





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Gara, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 9 hedef imha edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK), Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Gara, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 9 hedef imha edildi. TSK'nÄ±n resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan Zap, Gap, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine yÃ¶nelik bugÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristler tarafÄ±ndan barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzi olarak kullanÄ±lan 9 hedefin imha edildiÄŸi bildirildi.

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