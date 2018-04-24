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00:33, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Genel
21:37, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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Macron'un yeni Ã¶nerisinde TÃ¼rkiye ve Rusya da var
Macron'un yeni Ã¶nerisinde TÃ¼rkiye ve Rusya da var

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, "Åžu andan itibaren Ä°ran'la yeni bir (nÃ¼kleer) anlaÅŸma konusunda Ã§alÄ±ÅŸmak istiyoruz. Orta DoÄŸu baÄŸlamÄ±nda Ä°ran'la yeni mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerekir." dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Beyaz Saray'da gerÃ§ekleÅŸtirdikleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma ve Suriye konusunda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸma konusunda diplomatik yollarla Ã§Ã¶zÃ¼me gidilmesi gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini anlatan Macron, "Åžu andan itibaren Ä°ran'la yeni bir (nÃ¼kleer) anlaÅŸma konusunda Ã§alÄ±ÅŸmak istiyoruz. Orta DoÄŸu baÄŸlamÄ±nda Ä°ran'la yeni mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerekir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ran'la nÃ¼kleer anlaÅŸmanÄ±n Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir anlaÅŸma olduÄŸunu dile getiren ABD BaÅŸkanÄ± Trump ise anlaÅŸmanÄ±n kaderiyle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ettiklerini ve Fransa ile bu konuda Ã§ok verimli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirmekle yetindi.

BÃ–LGE ÃœLKELERÄ°NE FÄ°NANSAL YÃœKÃœMLÃœLÃœK Ã‡AÄžRISI

Ã–te yandan Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den Ã¼lkelerine dÃ¶nmesini istediÄŸini, ancak Ä°ran'Ä±n DEAÅž'Ä±n maÄŸlup edilmesinden boÅŸalan alanda etkin olmasÄ±nÄ± da istemediÄŸini vurguladÄ±.

"Eve dÃ¶nmek istiyoruz ancak gÃ¼Ã§lÃ¼ ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde izimizi bÄ±rakmak da istiyoruz" ifadelerini kullanan Trump, bÃ¶lgedeki zengin bazÄ± Ã¼lkelerin Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde ihtiyaÃ§ duyulan finansal desteÄŸi bundan sonra daha fazla saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Trump, "Orta DoÄŸu'ya 18 yÄ±lda 7 trilyon dolar harcadÄ±k ve karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda neredeyse hiÃ§bir ÅŸey alamadÄ±k. Ã‡ok zengin olanlar da dahil bÃ¶lgedeki bazÄ± Ã¼lkeleri koruyoruz. Åžimdi ortaya Ã§Ä±kÄ±p orada olanlar iÃ§in Ã¶demeyi yapmalÄ±lar." sÃ¶zlerine yer verdi.



Ä°lgili Konular fransa iran Emmanuel Macron ABD Donald Trump nÃ¼kleer
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