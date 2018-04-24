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GÃ¼ncel
22:20, 24 Nisan 2018 SalÄ±

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ErdoÄŸan'dan Aliyev onuruna yemek
ErdoÄŸan'dan Aliyev onuruna yemek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verdi.

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CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki yemek, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸti.



Ä°lgili Konular CumhurbaÅŸkanÄ± recep tayyip erdoÄŸan Azerbaycan Ä°lham Aliyev
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