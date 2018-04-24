22:28, 24 Nisan 2018 Salı

Başbakan Yıldırım İspanya'da iş adamlarıyla bir araya geldi





Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da Türk ve İspanyol iş adamlarıyla görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Yıldırım, İspanya'da Türk ve İspanyol iş adamlarıyla bir araya geldi. Yıldırım, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'nin ardından konakladığı Villa Magna Otel'e geçti. Türk ve İspanyol iş adamlarıyla burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştiren Yıldırım, iş adamlarıyla iki ülke arasındaki ticarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, toplantıda iş adamlarının taleplerini, görüşlerini dinledi. Toplantıda, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da yer aldı.

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