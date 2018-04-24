23:05, 24 Nisan 2018 SalÄ±

Trump'tan 1915 olaylarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n 1915 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olaylarla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

"BugÃ¼n, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k toplu katliamlarÄ±ndan olan Meds Yeghern'de acÄ± Ã§ekmiÅŸ olanlarÄ±n anÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yoruz." ifadesini kullanan Trump, o dÃ¶nem ABD'nin OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu elÃ§isi Henry Morgenthau'nun Ermeniler iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ± da andÄ±.

ABD'de yeni bir yaÅŸam kuran Ã§ok sayÄ±daki Ermeni olduÄŸunu anÄ±msatan Trump, "Daha toleranslÄ± bir gelecek kurmak iÃ§in gerekli bir adÄ±m olarak, geÃ§miÅŸin acÄ± dolu unsurlarÄ±nÄ± hatÄ±rlamanÄ±n ve kabul etmenin Ã¶neminin altÄ±nÄ± Ã§iziyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "1915 yÄ±lÄ±ndan itibaren 1,5 milyon Ermeninin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da tehcir edildiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Trump geÃ§en yÄ±lki aÃ§Ä±klamasÄ±nda da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiÅŸ, Ã¶nceki BaÅŸkan Barack Obama da konuyla ilgili tÃ¼m aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bu ifadeyi kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD baÅŸkanlarÄ±, 1993 yÄ±lÄ±ndan (Bill Clinton'dan) bu yana 1915 olaylarÄ±yla ilgili her yÄ±l dÃ¼zenli olarak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. 1915 olaylarÄ± genellikle "bÃ¼yÃ¼k felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.