Trump'tan 1915 olaylarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump'Ä±n 1915 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan olaylarla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ± kamuoyu ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.
"BugÃ¼n, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n en bÃ¼yÃ¼k toplu katliamlarÄ±ndan olan Meds Yeghern'de acÄ± Ã§ekmiÅŸ olanlarÄ±n anÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yoruz." ifadesini kullanan Trump, o dÃ¶nem ABD'nin OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu elÃ§isi Henry Morgenthau'nun Ermeniler iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abalarÄ± da andÄ±.
ABD'de yeni bir yaÅŸam kuran Ã§ok sayÄ±daki Ermeni olduÄŸunu anÄ±msatan Trump, "Daha toleranslÄ± bir gelecek kurmak iÃ§in gerekli bir adÄ±m olarak, geÃ§miÅŸin acÄ± dolu unsurlarÄ±nÄ± hatÄ±rlamanÄ±n ve kabul etmenin Ã¶neminin altÄ±nÄ± Ã§iziyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "1915 yÄ±lÄ±ndan itibaren 1,5 milyon Ermeninin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi, Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ya da tehcir edildiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Trump geÃ§en yÄ±lki aÃ§Ä±klamasÄ±nda da "Meds Yeghern" ifadesine yer vermiÅŸ, Ã¶nceki BaÅŸkan Barack Obama da konuyla ilgili tÃ¼m aÃ§Ä±klamalarÄ±nda bu ifadeyi kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD baÅŸkanlarÄ±, 1993 yÄ±lÄ±ndan (Bill Clinton'dan) bu yana 1915 olaylarÄ±yla ilgili her yÄ±l dÃ¼zenli olarak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±yor. 1915 olaylarÄ± genellikle "bÃ¼yÃ¼k felaket, tehcir ve katliam" gibi ifadelerle betimleniyor.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya'da 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, banka soymak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe'nin avukatÄ± Hermann Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yeniden nÃ¼kleer programÄ±na baÅŸlamamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunarak, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'nin geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda Ä°ran'Ä±n eski hÃ¼kÃ¼mdarlarÄ±ndan Åžah RÄ±za'ya ait olduÄŸu iddia edilen mumyanÄ±n bulunduÄŸu bildirildi.
HÄ±rvatistan'Ä±n gÃ¼ney kesimi ile kuzeydeki topraklarÄ±nÄ± karayolu ile baÄŸlamasÄ± planlanan ancak Bosna Hersek'in aÃ§Ä±k denize Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na engel olacaÄŸÄ± iÃ§in sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸma konusu olan Peljesac KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n inÅŸasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸma imzalandÄ±
Ä°ran Ulusal GÃ¼venlik YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Åžemhani, ABD'nin nÃ¼kleer anlaÅŸmadan Ã§Ä±kmasÄ± durumunda Ä°ran'Ä±n da NPT'den Ã§Ä±kabileceÄŸini belirtti