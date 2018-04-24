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Amerika
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ABD’de 'Ermeni yalanlarına Hayır!' gösterisi
ABD’de 'Ermeni yalanlarına Hayır!' gösterisi

ABD'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycan vatandaşı, 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan'ın ortaya attığı iddiaları protesto etmek için Chicago kent merkezinde gösteri düzenledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1915 olaylarına ilişkin Ermenilerin iddialarına karşı ABD'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycanlı, Chicago kentinde protesto gösterisi düzenledi.

"Ermeni yalanlarına Hayır!" başlığı altındaki gösteri, Michigan Caddesi'ndeki Tribune Tower Meydanı’nda yapıldı.

Gösteriye katılanlar, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ABD bayrakları taşıdı.

Ermenilerin Türkiye karşıtı mitingine bir tepki içeriği de taşıyan gösteride, "Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor" ve "Arşivlerinizi açamazsınız çünkü yalanlara dayanıyor" yazılı pankartlar açıldı.

İstiklal Marşı ve İzmir marşlarının okunduğu gösteride, "En büyük Türkiye, başka büyük yok”, “Yalancı Ermenistan” ve “Daha fazla Ermeni yalanı duymak istemiyoruz” şeklinde sloganlar atıldı.

Protesto gösterisine çevredeki Amerikalılar da ilgi gösterdi.



İlgili Konular 1915 olayları Ermeni ABD Azerbaycan
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Amerika Haberleri
ABD de 'Ermeni yalanlarına Hayır ' gösterisi
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