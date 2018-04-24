ABD’de 'Ermeni yalanlarına Hayır!' gösterisi

Macron'un yeni önerisinde Türkiye ve Rusya da var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapılması için ABD ile birlikte çalışmak istediklerini ve bu anlaşma için yapılacak müzakerelere Türkiye ile Rusya'nın da katılması gerektiğini söyledi.