09:07, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 25 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev TÃ¼rkiye'de

- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyevâ€™i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak.

- BaÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸme ve YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konseyi Oturumu ile anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reninin ardÄ±ndan ErdoÄŸan ve Aliyev ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.

- CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Aliyev onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek.

(Ankara/11.30/11.45/12.30/13.30/14.00)Â

2- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Anayasa Mahkemesi YÃ¼ce Divan Salonu'nda dÃ¼zenlenecek Anayasa Mahkemesinin 56. KuruluÅŸ YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.

- ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek, Anayasa Mahkemesinin kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renine katÄ±lan misafirlerle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.

(Ankara/10.30/16.30/19.30)

3- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Meclis KÃ¼ltÃ¼r, Sanat ve YayÄ±n Kurulunca hazÄ±rlanan "Meclis Sohbetleri" programÄ±na katÄ±lacak.

(TBMM/09.20/20.00)Â

4- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°spanya'daki resmi temaslarÄ±nÄ± tamamlayarak yurda dÃ¶necek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Anayasa Mahkemesi kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶renine katÄ±lan misafirlere vereceÄŸi akÅŸam yemeÄŸine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/19.30)Â

5- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Anayasa Mahkemesinin 56. KuruluÅŸ YÄ±l DÃ¶nÃ¼mÃ¼ TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, partisinin genel merkezinde Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Ankara/10.30/13.00)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, "Suriye ve BÃ¶lgenin GeleceÄŸinin Desteklenmesi" konferansÄ±nÄ±n bakanlar dÃ¼zeyindeki ikinci gÃ¼n oturumlarÄ±na katÄ±lacak, gazetecilere aÃ§Ä±klamada bulunacak.

(BrÃ¼ksel)Â

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BakanlÄ±k ile UNICEF arasÄ±nda dezavantajlÄ± Ã§ocuklarÄ±n korunmasÄ±, geliÅŸim ve katÄ±lÄ±m haklarÄ±ndan yararlanabilmelerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi amacÄ±yla hazÄ±rlanan "2018-2019 Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma PlanÄ±"nÄ±n imza tÃ¶reni ile TÃ¼rk Tarih Kurumu ve Birlik VakfÄ± Ankara Åžubesinin dÃ¼zenlediÄŸi "Anadolu KadÄ±n TeÅŸkilatlarÄ± (BacÄ±yan-Ä± Rum)" konulu sempozyuma katÄ±lacak.

(Ankara/13.00/14.00)â€‹Â

3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, 7. UluslararasÄ± Sosyal GÃ¼venlik Sempozyumu'nda konuÅŸacak.

(Ankara/09.30)Â

4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, SepetÃ§iler KasrÄ±'nda Ä°stanbul GenÃ§lik Festivali'ne iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/16.00â€‹)Â

5- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Ä°l GoÌˆcÌ§ MuÌˆduÌˆrleri ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.

(Adana/10.00)Â

6- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kumeti ile GÃ¼ney Afrika Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti ArasÄ±nda EÄŸitim Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±" Ä°mza TÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/12.00)

7- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu ile Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, Kahramankazan Belediye MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek toplu temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

8- TBMM'den

- Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonunda, ikisi vakÄ±f olmak Ã¼zere 15 Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

(TBMM/11.00)

- KÄ°T Komisyonunda, TÃ¼rkiye KÃ¶mÃ¼r Kurumu Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015-2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± ele alÄ±nacak.

(TBMM/11.00)Â

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, 9. Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±lacak, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi BaÅŸkanÄ± Bakir Ä°zetbegovic ve Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Saraybosna)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, valiliÄŸi ziyaret edecek, temel atma ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ziyarette bulunacak, Yalova Halk EÄŸitim Merkezi Konferans Salonu'nda AK Parti Siyaset Akademisi programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(BalÄ±kesir/11.30-16.00/Yalova/19.30)Â

3- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba "3.Yerel Tohum BuluÅŸmalarÄ± ÅžanlÄ±urfa" etkinliÄŸine katÄ±lacak.

(ÅžanlÄ±urfa/12.30)Â

4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, BÃ¼yÃ¼k Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku ProgramÄ±'na ve The Galata Ä°stanbul Hotel Mgallery By Sofitel aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.00/15.00)Â

5- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, Para PolitikasÄ± Kurulu toplantÄ±sÄ±nda faiz kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/14.00)

Â DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°dlib/Azez/Afrin)