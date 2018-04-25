Avustralya'da, Ã‡anakkale'de Ã¶len Anzak askerleri iÃ§in 'Åžafak Ayini'

Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla Avustralya'da dÃ¼zenlenenÂ Åžafak AyinlerineÂ katÄ±lan yÃ¼z binlerceÂ AvustralyalÄ±, Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaÂ hayatÄ±nÄ± kaybeden atalarÄ±nÄ± andÄ±.
Avustralya'nÄ±n baÅŸkenti Canberra, eyalet baÅŸkentleri Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth ve Hobart'Ä±n yanÄ± sÄ±ra tÃ¼m kentlerde, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda Ã¶lenÂ Anzak askerleri iÃ§in Åžafak Ayinleri dÃ¼zenlendi.
YÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±, Gelibolu YarÄ±madasÄ±'na 1915 yÄ±lÄ±nda atalarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Anzak Ã‡Ä±karmasÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda Åžafak Ayinlerinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi alanlara adeta akÄ±n etti.
SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda Gelibolu'ya Anzak askerleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§Ä±karmanÄ±n zamanÄ± dikkate alÄ±narak organize edilen Melbourne'deki "Åžafak Ayini"ne on binlerce Anzak torunu katÄ±ldÄ±.
SoÄŸuk havaya raÄŸmen alanÄ± dolduran vatandaÅŸlar, Ã‡anakkale'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Anzak askerleri iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulundu.
Kent merkezindeki Anzak AnÄ±tÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen ayine, her yaÅŸtan AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda kaybettiÄŸi babasÄ±nÄ± ve AvustralyalÄ± askerleri anmak iÃ§in ayine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Patricia Teague, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ok duygusal bir gÃ¼n. Ä°lk kez Melbourne Anzak AnÄ±tÄ±'nda bulunuyorum. Daha Ã¶nce birkaÃ§ kez Åžafak Ayini'ne katÄ±ldÄ±m ancak buna katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±m. Bu sabah burada bulunmak Ã§ok duygusaldÄ±." dedi.
Avustralya bayraÄŸÄ±na sarÄ±larak tÃ¶rene katÄ±lan 13 yaÅŸÄ±ndaki Mary Bird ise "Bizim iÃ§in savaÅŸan tÃ¼m askerler iÃ§in gurur duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren ayin, Avustralya adÄ±na hayatlarÄ±nÄ± kaybeden askerler anÄ±sÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.
"Åžafak Ayini"nin ardÄ±ndan gÃ¼n boyu devam edecek AnzaklarÄ± anma programÄ± kapsamÄ±nda her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± resmigeÃ§it tÃ¶renleri dÃ¼zenlenecek.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya'da 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, banka soymak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe'nin avukatÄ± Hermann Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yeniden nÃ¼kleer programÄ±na baÅŸlamamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunarak, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.