09:32, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Avustralya'da, Ã‡anakkale'de Ã¶len Anzak askerleri iÃ§in 'Åžafak Ayini'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±Â dolayÄ±sÄ±yla Avustralya'da dÃ¼zenlenenÂ Åžafak AyinlerineÂ katÄ±lan yÃ¼z binlerceÂ AvustralyalÄ±, Gelibolu YarÄ±madasÄ±'ndaÂ hayatÄ±nÄ± kaybeden atalarÄ±nÄ± andÄ±.

Avustralya'nÄ±n baÅŸkenti Canberra, eyalet baÅŸkentleri Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth ve Hobart'Ä±n yanÄ± sÄ±ra tÃ¼m kentlerde, Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nda Ã¶lenÂ Anzak askerleri iÃ§in Åžafak Ayinleri dÃ¼zenlendi.

YÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±, Gelibolu YarÄ±madasÄ±'na 1915 yÄ±lÄ±nda atalarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Anzak Ã‡Ä±karmasÄ±'nÄ±n 103'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda Åžafak Ayinlerinin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi alanlara adeta akÄ±n etti.

Melbourne'deki tÃ¶renler

SabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nda Gelibolu'ya Anzak askerleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§Ä±karmanÄ±n zamanÄ± dikkate alÄ±narak organize edilen Melbourne'deki "Åžafak Ayini"ne on binlerce Anzak torunu katÄ±ldÄ±.

SoÄŸuk havaya raÄŸmen alanÄ± dolduran vatandaÅŸlar, Ã‡anakkale'de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Anzak askerleri iÃ§in saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

Kent merkezindeki Anzak AnÄ±tÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸen ayine, her yaÅŸtan AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda kaybettiÄŸi babasÄ±nÄ± ve AvustralyalÄ± askerleri anmak iÃ§in ayine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Patricia Teague, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã‡ok duygusal bir gÃ¼n. Ä°lk kez Melbourne Anzak AnÄ±tÄ±'nda bulunuyorum. Daha Ã¶nce birkaÃ§ kez Åžafak Ayini'ne katÄ±ldÄ±m ancak buna katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±m. Bu sabah burada bulunmak Ã§ok duygusaldÄ±." dedi.

Avustralya bayraÄŸÄ±na sarÄ±larak tÃ¶rene katÄ±lan 13 yaÅŸÄ±ndaki Mary Bird ise "Bizim iÃ§in savaÅŸan tÃ¼m askerler iÃ§in gurur duyuyorum." ifadesini kullandÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren ayin, Avustralya adÄ±na hayatlarÄ±nÄ± kaybeden askerler anÄ±sÄ±na yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan sona erdi.

"Åžafak Ayini"nin ardÄ±ndan gÃ¼n boyu devam edecek AnzaklarÄ± anma programÄ± kapsamÄ±nda her yÄ±l olduÄŸu gibi bu sene de geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ± resmigeÃ§it tÃ¶renleri dÃ¼zenlenecek.