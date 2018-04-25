Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama

Konya merkezli 7 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY'nin "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyondaÂ bir kiÅŸinin daha yakalanmasÄ±yla gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi.
Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 13 zanlÄ±dan 7'si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanan 6 ÅŸÃ¼pheli ise yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince 13 Nisan'da Konya merkezliÂ Ankara, Ä°stanbul, Adana, Malatya, Amasya ve Ä°zmir'deÂ FETÃ–/PDY'nin askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 11'i muvazzaf 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Gara, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 9 hedef imha edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BatÄ±nÄ±n baÅŸkentlerinden birinde bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda bunu manÅŸetlerde gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ancak OrtadoÄŸu veya Afrika'da bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda biz bunu duyamÄ±yoruz. Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.
Rusya'dan Orta Asya'ya ve Avrupa'ya yapÄ±lan para transferlerinin yÃ¼zde 21 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu akÅŸam BeÅŸtepe'de BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ä°nsamer OrtadoÄŸu AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Melahat Tok, 25 Nisan Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15:00'de Fatih Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼nde 'OrtadoÄŸu'da Vekalet SavaÅŸlarÄ±'nÄ± anlatacak
Adalet BakanÄ± AbdÃ¼lhamit GÃ¼l, 24 Haziranâ€™daki cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminde, milletvekilliÄŸine aday adayÄ± olacaklarÄ±n bugÃ¼n itibari ile internetten baÅŸvuru yapabileceklerini sÃ¶yledi.
KADEM tarafÄ±ndan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM Genel Kurul'daki konuÅŸmasÄ±nda, kadÄ±n milletvekiline yÃ¶nelik sÃ¶zlerine tepki gÃ¶sterildi.
Tunceli'nin AliboÄŸazÄ± kÄ±rsalÄ±nda 3 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda, terÃ¶ristlere ait 9 sÄ±ÄŸÄ±nak ve iÃ§erisinde tuzaklanan 7 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸinin, bomba imha uzmanlarÄ±nca imha edildiÄŸi bildirildi.