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09:45, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama
Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama
Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 7 ilde, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 11'i muvazzaf 13 askerden 7'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Konya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY'nin "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddia edilen ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik operasyondaÂ bir kiÅŸinin daha yakalanmasÄ±yla gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± 13'e yÃ¼kseldi.

Jandarmadaki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 13 zanlÄ±dan 7'si Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanan 6 ÅŸÃ¼pheli ise yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± ve adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince 13 Nisan'da Konya merkezliÂ Ankara, Ä°stanbul, Adana, Malatya, Amasya ve Ä°zmir'deÂ FETÃ–/PDY'nin askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 11'i muvazzaf 12 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.



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