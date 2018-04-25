Konya merkezli FETÃ– operasyonunda 7 tutuklama

'Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BatÄ±nÄ±n baÅŸkentlerinden birinde bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda bunu manÅŸetlerde gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ancak OrtadoÄŸu veya Afrika'da bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda biz bunu duyamÄ±yoruz. Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?" dedi.