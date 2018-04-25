BM'den Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarla ilgili saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayarak saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BM Misyonunun Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sebha TÄ±p Merkezi'nin de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n 21 Nisan'dan bu yana devam ettiÄŸi, 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukuku gereÄŸince sivillerin ve saÄŸlÄ±k tesislerinin korunmasÄ± ve saÄŸduyulu davranÄ±lmasÄ± istendi.
Sebha kentinde dÃ¼n Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Sebha'da 25 Åžubat'tan bu yana zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Yerel kaynaklar, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Tebu ile SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabileleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade ediyor. BazÄ± kaynaklar da olaylarÄ±n Libya ordusu ve Ã‡ad'dan gelen yabancÄ± milisler arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
GÃ¶zlemciler ise Halife Hafter gÃ¼Ã§leri ile Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) birliklerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± petrol zengini Sebha'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±, biri doÄŸudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diÄŸeri batÄ±daki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasÄ±nda yaÅŸanan iktidar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumluyor.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya'da 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, banka soymak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe'nin avukatÄ± Hermann Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yeniden nÃ¼kleer programÄ±na baÅŸlamamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunarak, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.