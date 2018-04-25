09:50, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

BM'den Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarla ilgili saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayarak saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BM Misyonunun Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sebha TÄ±p Merkezi'nin de hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n 21 Nisan'dan bu yana devam ettiÄŸi, 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukuku gereÄŸince sivillerin ve saÄŸlÄ±k tesislerinin korunmasÄ± ve saÄŸduyulu davranÄ±lmasÄ± istendi.

Sebha kentinde dÃ¼n Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 11 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sebha'da 25 Åžubat'tan bu yana zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Yerel kaynaklar, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Tebu ile SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabileleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade ediyor. BazÄ± kaynaklar da olaylarÄ±n Libya ordusu ve Ã‡ad'dan gelen yabancÄ± milisler arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

GÃ¶zlemciler ise Halife Hafter gÃ¼Ã§leri ile Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) birliklerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± petrol zengini Sebha'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±, biri doÄŸudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diÄŸeri batÄ±daki Trablus merkezli UMH'ye taraf iki kabile arasÄ±nda yaÅŸanan iktidar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumluyor.