MÄ±sÄ±r'dan, Filistinli bilim adamÄ±nÄ±n naaÅŸÄ± iÃ§in 'Gazze' izni

Macron'un yeni Ã¶nerisinde TÃ¼rkiye ve Rusya da var

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.