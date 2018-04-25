MÄ±sÄ±r'dan, Filistinli bilim adamÄ±nÄ±n naaÅŸÄ± iÃ§in 'Gazze' izni

Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Diyab el-Luh, MÄ±sÄ±rÂ yÃ¶netiminin,Â Filistinli bilim adamÄ± Fadi el-BatÅŸ'Ä±nÂ naaÅŸÄ±nÄ±nÂ Gazze'yeÂ giriÅŸine izin vereceÄŸini belirtti.
Luh, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n, Malezya'nÄ±n baÅŸkenti Kuala Lumpur'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden BatÅŸ'Ä±n cenazesinin, doÄŸduÄŸu ÅŸehir olan abluka altÄ±ndaki Gazze'de defnedilmek Ã¼zere Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸine izin vereceÄŸini kaydetti.
BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n Malezya'dan UluslararasÄ± Kahire HavaalanÄ±'na nakledilmesi iÃ§in Filistin'in Kuala Lumpur BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile koordine iÃ§inde olunduÄŸunu aktaran Luh, bu kapsamda MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin gerekli iÅŸlemlerin hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼st dÃ¼zey iÅŸ birliÄŸinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, Ä°srail radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÅŸ'Ä±n cenazesinin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye giriÅŸini Ã¶nlemesi iÃ§in MÄ±sÄ±r'a istekte bulunduklarÄ±nÄ± belirterek, "Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Hamas Ã¼yesi birisinin cenazesinin Gazze'ye giriÅŸine izin vermeyeceÄŸiz. MÄ±sÄ±r'Ä± da cenazenin Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye geÃ§iÅŸini Ã¶nlemeye ikna etmek iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kuala Lumpur'daki Ã¶zel bir Ã¼niversitede Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi olan 35 yaÅŸÄ±ndaki elektrik mÃ¼hendisi Fadi el-BatÅŸ, geÃ§en cumartesi evinden Ã§Ä±kÄ±p sabah namazÄ± iÃ§in camiye giderken yolda kimliÄŸi belirsiz motosikletli iki kiÅŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
Hamas, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÅŸ'Ä±n hareketin Ã¼yesi olduÄŸunu duyurmuÅŸtu.
BatÅŸ'Ä±n ailesi ise suikastÄ±n arkasÄ±nda Ä°srail istihbarat servisi MOSSAD'Ä±n olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Aile tarafÄ±ndan basÄ±na gÃ¶nderilen aÃ§Ä±klamada, "Ailesi olarak, enerji alanÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar yapan Dr. BatÅŸ'Ä±n suikastÄ± nedeniyle MOSSAD'Ä± suÃ§luyoruz." ifadesine yer verilmiÅŸti.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Ä°ran'la yeni bir nÃ¼kleer anlaÅŸma yapÄ±lmasÄ± iÃ§in ABD ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini ve bu anlaÅŸma iÃ§in yapÄ±lacak mÃ¼zakerelere TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n da katÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Almanya'da 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, banka soymak ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda bulunmakla suÃ§lanan Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±nda baÅŸsanÄ±k Beate Zschaepe'nin avukatÄ± Hermann Borchert, mÃ¼vekkilinin cinayetlerde ve bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda suÃ§ ortaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Hazine BakanÄ± Steven Mnuchinâ€™in ticaret anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ± mÃ¼zakere etmek iÃ§in birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde Ã‡in'e gideceÄŸini bildirdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ran'a yeniden nÃ¼kleer programÄ±na baÅŸlamamasÄ± konusunda uyarÄ±larda bulunarak, "EÄŸer Ä°ran nÃ¼kleer programÄ±nÄ± yeniden baÅŸlatÄ±rsa, bugÃ¼ne kadar olduÄŸundan Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadesini kullandÄ±.
WFP Suriye DirektÃ¶rÃ¼ Kern, DoÄŸu Guta'da yardÄ±m bekleyen 200 bin civarÄ± sivilin bulunduÄŸunu, kuÅŸatma bitmesine raÄŸmen rejimin hala BM'ye eriÅŸim izni vermediÄŸini belirtti.
Avusturya'da geÃ§en yÄ±l MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik 309 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu rakamÄ±n 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 21 arttÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
TaÅŸkentâ€™te, 23 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸen Ã–zbek-TÃ¼rkmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinden sonra birÃ§ok baÅŸlÄ±kta ikili anlaÅŸmalarÄ±n imza tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±.
"BalkanlarÄ±n Davos'u" olarak nitelendirilen Saraybosna Ä°ÅŸ Forumu'nun, yarÄ±n Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi.
Ermenistan'daki gÃ¶steriler, Ã¼lkenin ekonomik durumunu gÃ¼ndeme getirirken, Ã¼lkedeki yoksulluk seviyesi 2008â€™den beri yÃ¼zde 2 yÃ¼kselerek yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 30â€™a ulaÅŸtÄ±. Yani Ã¼lkedeki 100 kiÅŸiden 30â€™u yoksul.
KKTC CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Burcu, "Beklentilerimiz, bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ± kaynaklÄ± herhangi bir gecikmenin yaÅŸanmamasÄ±dÄ±r" dedi.