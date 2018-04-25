10:25, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Pakistan'da dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 polis Ã¶ldÃ¼





Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde polis minibÃ¼sÃ¼ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan-AfganistanÂ sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alanÂ KuettaÂ ÅŸehrindeÂ polis minibÃ¼sÃ¼ne intiharÂ saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. Pakistan SilahlÄ± Kuvvetlerinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Belucistan eyaletinin baÅŸkenti Kuetta'daki havalimanÄ± yolu Ã¼zerinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, Kuetta'nÄ±n Mian Ghundi bÃ¶lgesindeki sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±na intihar saldÄ±rÄ±sÄ± yapmak Ã¼zere olan iki kiÅŸinin de aynÄ± saatlerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan vurularak etkisiz hale getirildiÄŸi kaydedildi. Polisin bÃ¶lgeyi gÃ¼venlik Ã§emberine aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Kuetta kentinde son bir ayda Hristiyanlara ve sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±na yÃ¶nelik benzer saldÄ±rÄ±lar olmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.