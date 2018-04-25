10:29, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

YSK: SeÃ§im takvimi yarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n aÃ§Ä±klanÄ±r





YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "SeÃ§im takvimini Uyum YasasÄ± yayÄ±mlandÄ±ktan sonra Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. YarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n olabilir." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YÃ¼ksek SeÃ§im KuruluÂ (YSK) BaÅŸkanÄ± Sadi GÃ¼ven,Â 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§imineÂ iliÅŸkinÂ seÃ§im takvimini,Â uyum yasalarÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ktan sonraÂ Ã§Ä±karacaklarÄ±nÄ± belirterek, "Uyum yasasÄ±nÄ± takvime yedireceÄŸiz. YarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n olabilir." dedi. GÃ¼ven, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ tÃ¶reni dolayÄ±sÄ±yla Anayasa Mahkemesine geliÅŸinde gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. SeÃ§im takviminin ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruya BaÅŸkan GÃ¼ven, "SeÃ§im takvimini uyum yasasÄ± yayÄ±mlandÄ±ktan sonra Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. YarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n olabilir. Uyum yasasÄ±nÄ± seÃ§im takvimine yedirmemiz lazÄ±m. GÃ¶rmeden bir ÅŸey diyemem." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

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