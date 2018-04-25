10:38, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den Tayvan'a baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Devlet Konseyi Tayvan Ä°ÅŸleri Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ma Åžiaoguang, "Tayvan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼Ã§leri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z" dedi.

Ã‡in Devlet Konseyi Tayvan Ä°ÅŸleri Ofisi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ma Åžiaoguang, Pekin'de yaptÄ±ÄŸÄ± rutin basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Tayvan'da herhangi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± bir eylemi engelleyecek kapasiteye sahip olduklarÄ±nÄ± belirterek, adadakiÂ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n kendi diledikleri yoldan gitmeleri durumunda, Pekin yÃ¶netiminin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve egemenliÄŸini koruyacaÄŸÄ±nÄ± ve adanÄ±n Ã‡in anakarasÄ±ndan koparÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu'nun (Ã‡HKO) dÃ¼zenlediÄŸi tatbikatlarÄ±n bu konuda "Ã§ok aÃ§Ä±k mesaj" verdiÄŸini dile getiren SÃ¶zcÃ¼ Ma, "Tayvan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gÃ¼Ã§leri kendi dilediklerini yaparsa, ilave adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

Ã‡inÂ donanmasÄ± geÃ§en haftaÂ TayvanÂ BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

TAYVAN'IN KURULUÅžU

Ã‡in'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri,Â Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§iÂ Ã‡inÂ olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ±Â Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±.

Pekin yÃ¶netimi "tekÂ Ã‡in" ilkesini benimseyerek,Â Ã‡in'i uluslararasÄ± toplumda sadece kendilerinin temsil ettiÄŸini savunuyor ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmesi halindeÂ Tayvan'a askeri gÃ¼Ã§le mÃ¼dahale edebileceÄŸini belirtiyor.