10:43, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden 8 Filistinliye gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail ordusu, 8 Filistinliyi "yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 8 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 8 Filistinli "yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te hemen her gÃ¼n evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyerek Ã§eÅŸitli iddialarla Filistinlileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±yor. FANATÄ°K YAHUDÄ°LERÄ°N DE IRKÃ‡I SALDIRILARI DEVAM EDÄ°YOR Ã–te yandan fanatik Yahudilerin Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±na bir yenisi eklendi. Ä°srail polisinin aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Ä°srail'in kuzeyindeki En-NasÄ±ra kentine ait bir kÃ¶yde Filistinli bir aileye ait 2 araÃ§ ateÅŸe verildi. Olayla ilgili soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda fanatik Yahudilerin oluÅŸturduÄŸu "Price Tag" isimli Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olduÄŸu tahmin ediliyor. Son gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Filistinlilere yÃ¶nelik Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor.

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