11:11, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, TBMM'de





11 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonrasÄ±nda ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtiren Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ile bir araya geldi. BaÅŸkanlÄ±k Divan Salonu'ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede konuÅŸan Aliyev, Azerbaycan ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin en yÃ¼ksek seviyede olduÄŸunu sÃ¶yledi. Birbirine bu denli yakÄ±n, dÃ¼nyada baÅŸka iki Ã¼lkenin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Aliyev, bu iliÅŸkilerin tarihi kÃ¶klere baÄŸlÄ± olduÄŸunu dile getirdi. TÃ¼rkiye ve Azerbaycan'Ä±n bugÃ¼n hem ikiliÂ iliÅŸkilerde hem de Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iliÅŸkilerde iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Aliyev, bundan sonraki sÃ¼reÃ§te iliÅŸkilerin daha sÄ±kÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Aliyev'in konuÅŸmasÄ± sonrasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸme basÄ±na kapalÄ± devam etti. Â

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