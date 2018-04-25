11:26, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TSK'da maaÅŸ iyileÅŸtirmesi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde subay, subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere aylÄ±k net 400 lira iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerindeÂ (TSK)Â subay, astsubay ve uzman erbaÅŸ maaÅŸlarÄ±ndaÂ iyileÅŸtirmeÂ yapÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 2018 YÄ±lÄ± Yan Ã–deme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandÄ±. Buna gÃ¶re, Ã¶zlÃ¼k haklarÄ±nÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Kanununa gÃ¶re alan subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere aylÄ±k net 400 lira iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±. Ã–te yandan mayÄ±n arama ve temizleme timlerinde gÃ¶rev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de Ã§eÅŸitli konularda iyileÅŸtirmelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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