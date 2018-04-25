'Irak'taki genel seÃ§im sonrasÄ± dengeler deÄŸiÅŸecek'

Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili AydÄ±n Maruf, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan Irak genel seÃ§imleriyle ilgili TÃ¼rkmenlerin durumu hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.
Irak'taki milletvekili seÃ§imlerinin Ã¶nemini vurgulayan Maruf, "Biz Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) olarak yapÄ±lacak Irak seÃ§imlerine KerkÃ¼k'te 'KerkÃ¼k TÃ¼rkmen Cephesi' listesi, Erbil'de ise 'ITC' listesi adÄ± altÄ±nda katÄ±lÄ±yoruz. Musul ve Telafer'de de baÅŸka listelerde adaylarÄ±mÄ±z var." ifadelerini kullandÄ±.
Maruf, "Bu seÃ§im, hem Irak hem de TÃ¼rkmenler iÃ§in Ã¶nemlidir. SeÃ§imlerden sonra Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelecek. Bu yÃ¼zden hedefimiz en Ã§ok oyla parlamentoya katÄ±lmaktÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkmenlerin KerkÃ¼k, Musul ve Erbil kentleri baÅŸta olmak Ã¼zere Irak genelinde toplam 70 adayÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Maruf, bunlarÄ±n 18'nin KerkÃ¼k'te, 5'nin Erbil'de olduÄŸunu, diÄŸer bÃ¶lgelerde ise farklÄ± listelerden adaylarÄ±n olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.
TÃ¼rkmen milletvekili Maruf, KerkÃ¼k'te yapÄ±lacak seÃ§imlerin ayrÄ± bir Ã¶nemi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KerkÃ¼k'te etnik gruplar arasÄ±ndaki iliÅŸkiler Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ seÃ§imden sonra Irak'ta dengeler deÄŸiÅŸecektir. Bu yÃ¼zden bÃ¼tÃ¼n etnik gruplarÄ±n, siyasi partilerin Irak genel seÃ§imlerine katÄ±lmalarÄ± Ã¶nemlidir. Bu, Ã¼lke demokrasisi iÃ§in Ã¶nem arz ediyor."
KerkÃ¼k'te milletvekili sayÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik olabileceÄŸine dikkati Ã§eken Maruf," Kentin genelinde 12 milletvekili meclise gidecek. KerkÃ¼k'te KÃ¼rtlerin 5-6 milletvekili, AraplarÄ±n 4 milletvekili, TÃ¼rkmenlerin ise 3-4 milletvekili kazanacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyoruz. Burada tÃ¼m taraflarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nemsiyoruz." dedi.
Maruf, TÃ¼rkmenlerin seÃ§imlerde yÃ¼ksek bir katÄ±lÄ±m saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, Ã¶zellikle Erbil'de bir milletvekili Ã§Ä±karmayÄ± hedeflediklerini vurguladÄ±.
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Irak TÃ¼rkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, Irak'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin hem Ã¼lke hem de TÃ¼rkmenler iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "SeÃ§imlerden sonra Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelecek. Bu yÃ¼zden hedefimiz en Ã§ok oyla parlamentoya katÄ±lmaktÄ±r." dedi.
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