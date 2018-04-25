11:10, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Rusya, Orta Asya Ã¼lkeleri ile askeri tatbikatlarÄ± artÄ±rÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu,Â Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (CSTO)'nÃ¼n Afganistan'Ä±n kuzey vilayetlerine militanlarÄ±n nÃ¼fuzunu Ã¶nlemek iÃ§in tedbirler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Pekin'de Åžanghay Ä°ÅŸbirliÄŸi Ã–rgÃ¼tÃ¼ (SCO) Ã¼yesi devletlerin savunma bakanlarÄ±nÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸanÂ Åžoygu, "Bu amaÃ§la, bÃ¶lgedeki ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n ortaklaÅŸa, silahlÄ± kuvvetlerin savaÅŸ becerilerinin gÃ¼Ã§lendirilmesi kullanÄ±mlarÄ±nÄ± planlamak iÃ§in yardÄ±mcÄ± olmak, modern silah ve askeri teÃ§hizat ile donatmak, Tacikistan ve KÄ±rgÄ±zistan'da Rus askeri Ã¼slerinin savaÅŸ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek gibi bir dizi tedbirler alÄ±yoruz" dedi.

Rusya Savunma BakanÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada mart ayÄ±nda Tacikistan ve KÄ±rgÄ±zistan'da bu yÄ±l terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda tatbikatlar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

2018 yÄ±lÄ± anti-terÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n IssÄ±k-Kul bÃ¶lgesinde EylÃ¼l ayÄ±nda ortak bir tatbikat planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2018 Ekim ayÄ±nda farklÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri katÄ±lÄ±mÄ± ile Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Rusya ve Tacikistan'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± bir dizi tatbikat yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Kolektif GÃ¼venlik AnlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼, 7 Ekim 2002 tarihinde altÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu Ã¼lkesi (Rusya, Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan, Tacikistan, Beyaz Rusya ve Ermenistan) tarafÄ±ndan kurulan hÃ¼kÃ»metlerarasÄ± askerÃ® ittifaktÄ±r

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