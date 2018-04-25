11:40, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: Suriye'deki sorunun bedelini Ã¶deyen biziz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Nueva Economia Forum tarafÄ±ndan Madrid'de dÃ¼zenlenen toplantÄ±da konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Akdeniz'de yaÅŸanan gÃ¶Ã§men krizine iliÅŸkin, "Ä°stiyoruz ki Akdeniz, her gÃ¼n yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun, insanÄ±n hayatÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir deniz olmasÄ±n; refahÄ±n, barÄ±ÅŸÄ±n, dostluÄŸun denizi olsun. Bunun iÃ§in Ä°spanya ve TÃ¼rkiye'ye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluk dÃ¼ÅŸÃ¼yor."dedi.

"SEBEBÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z AMA BEDELÄ°NÄ° Ã–DEYEN BÄ°ZÄ°Z"

Suriye sorununa deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdaki duvarlarÄ±, giriÅŸleri, Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± daha da sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rarak sorunu Ã§Ã¶zemeyiz. Suriye'deki sorunun sebebi de biz deÄŸiliz, baÅŸlatanÄ± da biz deÄŸiliz ama sonuÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸayan, bedelini Ã¶deyen biziz." ifadelerini kullandÄ±.

"AB'YE ÃœYELÄ°K Ä°Ã‡Ä°N KARARLILIÄžIMIZI SÃœRDÃœRECEÄžÄ°Z"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz AB'ye Ã¼yelik iÃ§in kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Rusya ile iliÅŸkilerimizin geliÅŸmiÅŸ olmasÄ± Avrupa'ya alternatif deÄŸildir. TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri Avrupa'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in de gerekli. Avrupa, Rusya'yÄ± dÄ±ÅŸlayamaz. Avrasya coÄŸrafyasÄ± bir barÄ±ÅŸ merkezi olmalÄ±."" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE ÃœZMEK AB'NÄ°N GELECEÄžÄ° AÃ‡ISINDAN Ã‡OK AKILLICA DEÄžÄ°L"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerinin FETÃ–'ye karÅŸÄ± tutumlarÄ±na iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu sÃ¶zÃ¼m Ä°spanya'ya deÄŸil bazÄ± AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±za, maalesef bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne, FETÃ–'ye inanamayacaÄŸÄ±nÄ±z kadar alan aÃ§Ä±yorlar ve TÃ¼rkiye'yi Ã¼zÃ¼yorlar. TÃ¼rkiye gibi bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼ttefiki Ã¼zmek, Avrupa BirliÄŸi'nin geleceÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok akÄ±llÄ±ca bir ÅŸey deÄŸildir. Radikal akÄ±mlara Ã§ok fazla alan aÃ§Ä±lmasÄ± Avrupa iÃ§in en bÃ¼yÃ¼k gelecek tehdididir, bunun da not edilmesinde fayda var."

"TÃœRKÄ°YE'YE Ä°DEOLOJÄ°K BÄ°R YAKLAÅžIM VAR"

AB'den kopmak gibi bir ÅŸeyin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz NATO Ã¼yesiyiz. AB'yi 60 yÄ±ldan fazla sÄ±rada bekleyen bir Ã¼lkeyiz. Bizden sonra gelenler fersah fersah herkes girdi. TÃ¼rkiye'ye ideolojik bir yaklaÅŸÄ±m var." ifadesini kullandÄ±.