Myanmar'da etnik temizlik KaÃ§in'de devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar'Ä±n kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde ordu gÃ¼Ã§leriyle etnik isyancÄ± gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, ordu gÃ¼Ã§leriyle etnik isyancÄ±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KaÃ§in eyaletinde ocak ayÄ±ndan bu yana en az 10 bin kiÅŸi yerinden edildi.
KaÃ§in eyaletindeki isyancÄ± bir komitenin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Zau Raw, Arakan eyaleti gibi KaÃ§in eyaletinin de "ordu tarafÄ±ndan yok edilmek istendiÄŸinin" farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu, bizi temizlemeye yÃ¶nelik bir savaÅŸ." dedi.
HÃ¼kÃ¼metin hedefinin basit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zau Raw, hÃ¼kÃ¼metin, isyancÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayan sivillerin yaÅŸamÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bÃ¶lgedeki Ã§ocuklar arasÄ±nda kÃ¶tÃ¼ beslenmenin giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Yerel yetkililer, hÃ¼kÃ¼metin, Arakan'daki gibi KaÃ§in ve Åžan eyaletlerinde evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaÅŸÄ±k 120 bin kiÅŸiye yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na engel olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Zau Raw, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin 2016'da gÃ¶reve gelmesinden bu yana kÄ±sÄ±tlamalarda ciddi artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti.
Yerel Baptist Kilisesi PapazÄ± Mun Dan, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Tanai bÃ¶lgesinde aralarÄ±nda hamile ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 2 bine yakÄ±n KaÃ§in sivilin Ã§evredeki ormanlara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
BM tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bir gerÃ§eÄŸi bulma komisyonunun mart ayÄ± raporunda, Arakan eyaletinde ve KaÃ§in eyaletinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda "dikkati Ã§eken benzerlikler" olduÄŸuna iÅŸaret edilmiÅŸti.
Komisyonun, tÄ±pkÄ± Arakan'da olduÄŸu gibi KaÃ§in eyaletinde de Ã¶lÃ¼mler, kaÃ§Ä±rma, yaÄŸmalama, iÅŸkence, tecavÃ¼z ve zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma da dahil olmak Ã¼zere gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin aÄŸÄ±r istismarÄ±na dair yeni ihbarlar aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
Myanmar'daki etnik silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin 1948'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±ndan bu yana orduyla Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡atÄ±ÅŸmalar daha Ã§ok kuzeydeki KaÃ§in, kuzeydoÄŸudaki Åžan ve batÄ±daki Arakan eyaletlerini etkiliyor.
Etnik gruplar, Ã¶zerkliÄŸin referanduma gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi bir federal anayasa istiyor. Myanmar'Ä±n 1947'deki Panglong BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'ndan sonra oluÅŸturulan Federal AnayasasÄ±, 1962'deki askeri darbeyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Myanmar'da ordu gÃ¼Ã§leri Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki eyalette silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele bahanesiyle iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle eleÅŸtiriliyor.
BÃ¶lgede kendisine KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu (KIA) adÄ±nÄ± veren etnik silahlÄ± grup ile Myanmar ordusu arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar 11 Nisan'da ÅŸiddetlenmiÅŸti.
KIA, Ã¼lkenin kuzeyindeki Hristiyan inancÄ±na mensup etnik KaÃ§in halkÄ±nÄ±n haklarÄ± ve Ã¶zerklik iÃ§in on yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
KaÃ§in isyancÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar 17 yÄ±l sÃ¼ren ateÅŸkesin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 100 binden fazlasÄ± yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸti.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee, mart ayÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin KaÃ§in ve Kayin eyaletlerinde yeni askeri saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸarak, hÃ¼kÃ¼metin Arakan eyaletinde kalan az sayÄ±daki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusu da bÃ¶lgeyi terketmeye zorlamak iÃ§in aÃ§lÄ±k politikasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetmiÅŸti.
BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
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Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 uzman, TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼belerinden faydalanmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 90 Ã§ocuk, savaÅŸta yetiÅŸmelerine raÄŸmen geleceklerine sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterme hedefiyle bilim sergisi aÃ§tÄ±.
Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler raporuna gÃ¶re, Myanmar'Ä±n KaÃ§in eyaletinde ocak ayÄ±ndan bu yana en az 10 bin kiÅŸi yerinden edildi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, Irak'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin hem Ã¼lke hem de TÃ¼rkmenler iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "SeÃ§imlerden sonra Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelecek. Bu yÃ¼zden hedefimiz en Ã§ok oyla parlamentoya katÄ±lmaktÄ±r." dedi.
Rusya Kolektif GÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼lkeleri ile askeri tatbikatlara hÄ±z verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail ordusu, 8 Filistinliyi "yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Ã‡in'in, Tayvan adasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik harekete geÃ§ilirse, bunu engellemek iÃ§in ilave adÄ±mlar atacaÄŸÄ± bildirildi.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde polis minibÃ¼sÃ¼ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.