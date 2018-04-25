11:53, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Myanmar'da etnik temizlik KaÃ§in'de devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Myanmar'Ä±n kuzeyindeki KaÃ§in eyaletinde ordu gÃ¼Ã§leriyle etnik isyancÄ± gruplar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) gÃ¶re, ordu gÃ¼Ã§leriyle etnik isyancÄ±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± KaÃ§in eyaletinde ocak ayÄ±ndan bu yana en az 10 bin kiÅŸi yerinden edildi.

KaÃ§in eyaletindeki isyancÄ± bir komitenin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Zau Raw, Arakan eyaleti gibi KaÃ§in eyaletinin de "ordu tarafÄ±ndan yok edilmek istendiÄŸinin" farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Bu, bizi temizlemeye yÃ¶nelik bir savaÅŸ." dedi.

HÃ¼kÃ¼metin hedefinin basit olduÄŸunu sÃ¶yleyen Zau Raw, hÃ¼kÃ¼metin, isyancÄ± bÃ¶lgelerde yaÅŸayan sivillerin yaÅŸamÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, bÃ¶lgedeki Ã§ocuklar arasÄ±nda kÃ¶tÃ¼ beslenmenin giderek arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.

Yerel yetkililer, hÃ¼kÃ¼metin, Arakan'daki gibi KaÃ§in ve Åžan eyaletlerinde evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaÅŸÄ±k 120 bin kiÅŸiye yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na engel olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Zau Raw, Myanmar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Sorumlu Devlet BakanÄ± Aung San Suu Ã‡ii'nin 2016'da gÃ¶reve gelmesinden bu yana kÄ±sÄ±tlamalarda ciddi artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade etti.

Yerel Baptist Kilisesi PapazÄ± Mun Dan, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Tanai bÃ¶lgesinde aralarÄ±nda hamile ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 2 bine yakÄ±n KaÃ§in sivilin Ã§evredeki ormanlara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

BM tarafÄ±ndan oluÅŸturulan bir gerÃ§eÄŸi bulma komisyonunun mart ayÄ± raporunda, Arakan eyaletinde ve KaÃ§in eyaletinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar arasÄ±nda "dikkati Ã§eken benzerlikler" olduÄŸuna iÅŸaret edilmiÅŸti.

Komisyonun, tÄ±pkÄ± Arakan'da olduÄŸu gibi KaÃ§in eyaletinde de Ã¶lÃ¼mler, kaÃ§Ä±rma, yaÄŸmalama, iÅŸkence, tecavÃ¼z ve zorla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rma da dahil olmak Ã¼zere gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin aÄŸÄ±r istismarÄ±na dair yeni ihbarlar aldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Myanmar'daki etnik silahlÄ± gruplar, Ã¼lkenin 1948'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmasÄ±ndan bu yana orduyla Ã§atÄ±ÅŸÄ±yor. Ã‡atÄ±ÅŸmalar daha Ã§ok kuzeydeki KaÃ§in, kuzeydoÄŸudaki Åžan ve batÄ±daki Arakan eyaletlerini etkiliyor.

Etnik gruplar, Ã¶zerkliÄŸin referanduma gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi bir federal anayasa istiyor. Myanmar'Ä±n 1947'deki Panglong BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±'ndan sonra oluÅŸturulan Federal AnayasasÄ±, 1962'deki askeri darbeyle yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Myanmar'da ordu gÃ¼Ã§leri Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki eyalette silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele bahanesiyle iÅŸlediÄŸi insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle eleÅŸtiriliyor.

BÃ¶lgede kendisine KaÃ§in BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ordusu (KIA) adÄ±nÄ± veren etnik silahlÄ± grup ile Myanmar ordusu arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar 11 Nisan'da ÅŸiddetlenmiÅŸti.

KIA, Ã¼lkenin kuzeyindeki Hristiyan inancÄ±na mensup etnik KaÃ§in halkÄ±nÄ±n haklarÄ± ve Ã¶zerklik iÃ§in on yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

KaÃ§in isyancÄ±larÄ± ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalar 17 yÄ±l sÃ¼ren ateÅŸkesin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda yeniden baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼zlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 100 binden fazlasÄ± yurtlarÄ±ndan edilmiÅŸti.

BM Ä°nsan HaklarÄ± Myanmar Ã–zel RaportÃ¶rÃ¼ Yanghee Lee, mart ayÄ±nda, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin KaÃ§in ve Kayin eyaletlerinde yeni askeri saldÄ±rÄ±lar baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸarak, hÃ¼kÃ¼metin Arakan eyaletinde kalan az sayÄ±daki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusu da bÃ¶lgeyi terketmeye zorlamak iÃ§in aÃ§lÄ±k politikasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetmiÅŸti.

BM'ye gÃ¶re, yalnÄ±zca 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalÄ±p BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.

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