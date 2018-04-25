12:19, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Diyabetle mÃ¼cadelede 'kÄ±lavuz' dÃ¶nemi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Organ yetmezliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok Ã¶nemli hastalÄ±ÄŸÄ±n da kaynaÄŸÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kan ve tÃ¼m dÃ¼nyada "salgÄ±n" boyutunda tehlikeli ÅŸekilde artÄ±ÅŸ gÃ¶steren diyabetle mÃ¼cadelede, "kÄ±lavuz" dÃ¶nemi baÅŸladÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± himayesinde, TÃ¼rk Diyabet Cemiyeti, TÃ¼rkiye Diyabet VakfÄ± ile TÃ¼rkiye Endokrinoloji ve Metabolizma, Ã‡ocuk Endokrinolojisi ve Diyabet, Diyabet HemÅŸireliÄŸi, Diyabet, Obezite ve Beslenme derneklerinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu "Ä°nsÃ¼lin Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavileri KÄ±lavuzu" hazÄ±rlandÄ±.

Ortak bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼ olarak yayÄ±mlanan kÄ±lavuz, Ã¼lke genelinde, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± hizmet veren hastane ve saÄŸlÄ±k tesislerine gÃ¶nderilecek. KÄ±lavuzda, doÄŸru teknik ve dozda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hayat kurtaran insÃ¼linin enjeksiyon uygulamasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bilgiler ve yeni standartlar yer alÄ±yor.

Hem saÄŸlÄ±k personelinin hem de hastanÄ±n konuya daha bilinÃ§li yaklaÅŸmasÄ±na da olanak sunacak kÄ±lavuzla, TÃ¼rkiye'de, yÃ¼ksek dÃ¼zeylerde seyreden kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi ve bu alanda standardizasyon saÄŸlanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor.

"NE HASTALIÄžI Ã–NLEYEBÄ°LÄ°YORUZ, NE DE OLUÅžTUKTAN SONRA KONTROL ALTINA ALABÄ°LÄ°YORUZ"

TÃ¼rkiye Diyabet VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Prof. Dr. SelÃ§uk DaÄŸdelen,Â yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye'de Ã§ok uzun zamandÄ±r TÃ¼rkiye Diyabet VakfÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere, diyabet ve endokrin ile ilgili meslek kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Ã¶nemli projeler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, el birliÄŸiyle hastalarÄ±n yararÄ±na Ã§ok iÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DaÄŸdelen, TÃ¼rkiye'de yeterli imkan ve teknoloji bulunduÄŸu halde ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nda ilerleme saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Ne hastalÄ±ÄŸÄ± Ã¶nleyebiliyoruz, ne de hastalÄ±k ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra kontrol altÄ±na alabiliyoruz. Ã‡ok korkunÃ§ rakamlar sÃ¶z konusu. HastalarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 70'inin mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu halde kan ÅŸekeri kontrol altÄ±nda tutulamÄ±yor." dedi.

"TOPYEKÃœN Ã‡ALIÅžARAK ÅžEKER HASTALIÄžINI KONTROL ALTINA ALMAK ZORUNDAYIZ"

Ä°nsÃ¼linin hayat kurtaran bir tedavi olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren DaÄŸdelen, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rkiye'de 'insÃ¼lin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapar, zarar verir' gibi birtakÄ±m ÅŸehir efsaneleri var. Bu gibi bize ait yerel engellerimiz var Ã¶nÃ¼mÃ¼zde. AyrÄ±ca yÃ¼ksek teknoloji diyabet tedavisine Ã§ok ciddi fayda saÄŸladÄ±. Hastalar, bir tÃ¼kenmez kalem boyutundaki insÃ¼lini cebinde taÅŸÄ±yabileceÄŸi konfora eriÅŸti. EnvaiÃ§eÅŸit yepyeni ilaÃ§lar Ã¼lkemizde kullanÄ±labiliyor. TÃ¼rkiye, diyabete harcayabileceÄŸi kadar para harcÄ±yor zaten. Yelken, kÃ¼rek uÄŸraÅŸÄ±yoruz ama netice yok. Bir yerde bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bu kÄ±lavuzun SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan sahiplenilip tÃ¼m teÅŸkilata daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor olmasÄ± bu bakÄ±mdan Ã§ok anlamlÄ±dÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ BakanlÄ±kta da bu sorun gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Mevcut tedavi seÃ§eneklerini verimli ÅŸekilde, olmasÄ± gerektiÄŸi gibi kullanamÄ±yoruz. Burada saÄŸlÄ±k personellerinin de hastalarÄ±n da eksik ve kusurlarÄ± var. Ä°kisine birlikte bir ÅŸekilde mÃ¼dahale etmek gerekiyor. BÃ¼tÃ¼n Ã¼lke, topyekÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸarak ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almak zorundayÄ±z."

"KILAVUZ ORTA Ã–LÃ‡EKTE Ä°NSÃœLÄ°N TEDAVÄ°SÄ°NÄ°N VERÄ°MÄ°NÄ° VE BAÅžARISINI ARTIRACAK"

Prof. Dr. DaÄŸdelen, pek Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n yÄ±llar iÃ§erisinde TÃ¼rkiye'de kan ÅŸekeri ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini ifade ederek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Elbette bu sorunu halletmek tek baÅŸÄ±na kÄ±lavuzla olacak ÅŸeyler deÄŸil. Åžu anda diyabeti tedavi ederken insÃ¼lin kullanan hastalarÄ±mÄ±z iÃ§in yÃ¼ksek teknolojiyle bir tedavi uyguluyoruz. Ancak bu tedaviyi usulÃ¼ne uygun yÃ¼rÃ¼tmek durumundayÄ±z. YÃ¼ksek teknolojiyle Ã¼retilmiÅŸ bir tedavi uygunsuz dozda, uygun olmayan iÄŸneyle uygunsuz yere yapÄ±lÄ±rsa sadece boÅŸ yere ilaca avuÃ§ avuÃ§ para verilmiÅŸ olur, hastalar gÃ¼nde 7-8 kere parmaklarÄ±ndan canlarÄ± yanarak kanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§erler ama organlarÄ± korunamaz. YÃ¼ksek teknolojiyi olmasÄ± gerektiÄŸi gibi kullanmamÄ±z gerekiyor. Bu kÄ±lavuz, diyabette Ã¶nemli bir standart saÄŸlayacak. KÄ±lavuz orta Ã¶lÃ§ekte insÃ¼lin tedavisinin verimini ve baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± artÄ±racak. Uzun vadede de elbette amacÄ±mÄ±z, diyabete baÄŸlÄ± her tÃ¼rlÃ¼ organ hasarÄ±nÄ± Ã¶nlemektir."