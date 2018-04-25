CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan yolcusu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 MayÄ±s'ta Ã–zbekistan'Ä± ziyaret edecek.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 MayÄ±s'ta Ã–zbekistan'a resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.
Ziyaret sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Ã–zbekistan ile iliÅŸkilerin daha ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlar ele alÄ±nacak ve bÃ¶lgesel geliÅŸmelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TaÅŸkent programÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan Ali Meclisine hitap edecek, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile TÃ¼rk ve Ã–zbek iÅŸadamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek iÅŸ forumuna katÄ±lacak.
ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s'ta TÃ¼rk-Ä°slam medeniyetinin kadim ÅŸehirlerinden alimler ve mÃ¼tefekkirler diyarÄ± Buhara'da da temas ve incelemelerde bulunacak.
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Rusya, TÃ¼rkiyeâ€™ye temin edilecek S-400 hava savunma sistemlerinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in daveti Ã¼zerine 29 Nisan'da Ã–zbekistan'a gideceÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Suriye'deki sorunun sebebi de biz deÄŸiliz, baÅŸlatanÄ± da biz deÄŸiliz ama sonuÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸayan, bedelini Ã¶deyen biziz." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde subay, subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere aylÄ±k net 400 lira iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±
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YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "SeÃ§im takvimini Uyum YasasÄ± yayÄ±mlandÄ±ktan sonra Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. YarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n olabilir." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Gara, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 9 hedef imha edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BatÄ±nÄ±n baÅŸkentlerinden birinde bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda bunu manÅŸetlerde gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ancak OrtadoÄŸu veya Afrika'da bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda biz bunu duyamÄ±yoruz. Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?" dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD ziyareti kapsamÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Ã‡anakkale Kara SavaÅŸlarÄ±'nÄ±n 103. yÄ±lÄ± anma tÃ¶renleri iÃ§in kente gelen AnzaklarÄ± taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼, AyvacÄ±k ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yandÄ±.
TÃ¼rkiye'nin Tiflis BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde, Ermeni terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ASALA tarafÄ±ndan ÅŸehit edilen TÃ¼rk diplomatlarÄ±n anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.
TÃ¼rkiye ile Ä°spanya arasÄ±nda alt yapÄ± ve ulaÅŸtÄ±rma ile ormancÄ±lÄ±k alanÄ±nda anlaÅŸmalara imza atÄ±ldÄ±.