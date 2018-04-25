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13:41, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
DÄ±ÅŸ Politika
12:34, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan yolcusu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã–zbekistan yolcusu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in daveti Ã¼zerine 29 Nisan'da Ã–zbekistan'a gideceÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 MayÄ±s'ta Ã–zbekistan'Ä± ziyaret edecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åžavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 MayÄ±s'ta Ã–zbekistan'a resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Ã–zbekistan ile iliÅŸkilerin daha ileri bir aÅŸamaya taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in atÄ±labilecek adÄ±mlar ele alÄ±nacak ve bÃ¶lgesel geliÅŸmelere iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TaÅŸkent programÄ± kapsamÄ±nda Ã–zbekistan Ali Meclisine hitap edecek, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile TÃ¼rk ve Ã–zbek iÅŸadamlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenecek iÅŸ forumuna katÄ±lacak.

ErdoÄŸan, 1 MayÄ±s'ta TÃ¼rk-Ä°slam medeniyetinin kadim ÅŸehirlerinden alimler ve mÃ¼tefekkirler diyarÄ± Buhara'da da temas ve incelemelerde bulunacak.

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Ä°lgili Konular ErdoÄŸan Mirziyoyev Ã–zbekistan TÃ¼rkiye
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