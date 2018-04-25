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'ABD, Ä°ngiltere ve Fransa Suriye'de tiyatro oynadÄ±'
'ABD, Ä°ngiltere ve Fransa Suriye'de tiyatro oynadÄ±'

Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mlayarak, "Suriye fiilen ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. BÃ¶yle bir oyun gerekliydi dÃ¼nya sahnesi iÃ§in. OynandÄ± ve bence bitti." dedi.

BÃ¶lgedeki son durumu deÄŸerlendiren Ediger, Suriye'nin petrol ve doÄŸalgaz yataklarÄ± ile boru hatlarÄ±nÄ±n, ABD gÃ¼dÃ¼mÃ¼ndeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD ile Rusya gÃ¼dÃ¼mÃ¼ndeki Esed rejimi arasÄ±nda ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.

OrtadoÄŸu genelinde ABD ve Rusya'nÄ±n belirli konularda anlaÅŸtÄ±klarÄ± kanaatinde olduÄŸunu, bÃ¼tÃ¼n olup bitenlerin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonundaki dÃ¶neme benzediÄŸini savunan Prof. Dr. Ediger, Suriye'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n "son derece Ã¶nemsiz" olduÄŸunu, gÃ¶vde gÃ¶sterisinden Ã¶teye gidemediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

"BÄ°R NEVÄ° SENARYO ÅžEKLÄ°NDE BÄ°R OPERASYON GERÃ‡EKLEÅžMÄ°Åž OLDU"

Ediger, "Trump, sosyal medyada 'Ã§ekiliyoruz, iÅŸimiz bitti' dedi, ardÄ±ndan 'bombalar geliyor hazÄ±r ol' diye meydan okudu. Putin, saldÄ±rÄ± durumunda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda iki taraf da 'operasyon bitti' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. Bir nevi senaryo ÅŸeklinde bir operasyon gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu. Bir tiyatro oyunu gibi..." ifadelerini kullandÄ±.

Trump'Ä±n ABD iÃ§ dengeleri sebebiyle Suriye'ye bir operasyon yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine deÄŸinen Ediger, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Trump, belki onurunu kurtarmak iÃ§in, belki bundan sonraki stratejileri iÃ§in Ã¶nceden belirlenmiÅŸ alanlara fÃ¼zeler attÄ±. AslÄ±nda 'istediÄŸimiz zaman mÃ¼dahalede bulunuruz, fÃ¼zeleri atarÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k bir devletiz' imajÄ± verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Rusya da 'atÄ±lan fÃ¼zeleri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k, dÃ¼ÅŸÃ¼rmediklerimiz de zaten bir iÅŸe yaramadÄ±' dedi. Suriye fiilen ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. BÃ¶yle bir oyun gerekliydi dÃ¼nya sahnesi iÃ§in. OynandÄ± ve bence bitti."

"SURÄ°YE PAYLAÅžILDI"

Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, Suriye'nin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n petrol, doÄŸal gaz yataklarÄ± ve boru hatlarÄ± Ã¼zerinden yarÄ± yarÄ±ya gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini savunarak, "Burada mesele enerji olayÄ± bence. Suriye'nin petrol, gaz yataklarÄ± ve boru hatlarÄ± haritasÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze koyduÄŸumuzda ÅŸunu Ã§ok net gÃ¶rebiliriz. KuzeydoÄŸudan gÃ¼neybatÄ± ucuna kadar ana bir boru hattÄ± var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok iÃ§ petrol ve gaz boru hatlarÄ± var. Ana boru hattÄ±nÄ±n Ã¼zerinde petrol ve gaz yataÄŸÄ± yok. Zaten hepsi bunun gÃ¼neyinde ve bu yatay olarak Ã§izilen Ã§izgiye bir de YPG'nin sÄ±nÄ±rÄ± ile Suriye gÃ¼Ã§lerinin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸimizde o da bu hattÄ± ikiye bÃ¶lÃ¼yor. Yani Ã§ok basit bir ÅŸekilde orada yeÅŸille gÃ¶sterilen petrol ve kÄ±rmÄ±zÄ±yla gÃ¶sterilen doÄŸal gaz sahalarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bir imaj var. Ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oldukÃ§a net." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Ediger, Suriye'nin doÄŸusunun ABD kontrolÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lerin, batÄ±sÄ±nÄ±n ise Rusya'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Esed gÃ¼Ã§lerinin hakimiyeti altÄ±nda olduÄŸunu belirterek, Ã¼lkenin bu ÅŸekilde bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve sonunda gelinen noktanÄ±n bu olduÄŸunu ifade etti.

ABD'nin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ ve diÄŸer Ã¼slerinin yerine bÃ¶lgenin tam gÃ¶beÄŸinde, tÃ¼m bÃ¶lgeyi kontrol edebilecek bir gÃ¼Ã§ sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ediger, "Bu, ABD iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. ABD'nin OrtadoÄŸu'nun gazÄ±na, petrolÃ¼ne Ã§ok fazla ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. 'Peki biz Ã§ekiliyoruz ama boÅŸluÄŸu kim dolduracak?' ABD'nin asÄ±l Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ konu bu. BirkaÃ§ alternatif var. Bunlardan biri Rusya ki bu ABD iÃ§in en tehlikelisi. Rusya artÄ±k bir dÃ¼nya gÃ¼cÃ¼ olmak istiyor. Bunun iÃ§in de Akdeniz'e girmesi gerekiyor. Ä°kincisi de Ã‡in tabii. DÃ¼nyada en fazla enerji tÃ¼keten Ã¼lke olarak ABD'den o krallÄ±ÄŸÄ± aldÄ±. Ekonomik anlamda da bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke haline gelmek Ã¼zere. DolayÄ±sÄ±yla Ã‡in'in de Akdeniz bÃ¶lgesindeki enerji hatlarÄ±na ulaÅŸma isteÄŸi var. ABD'nin asÄ±l hedefi Ã‡in, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Akdeniz havzasÄ±nda elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼cÃ¼ engellemek." ifadelerini kullandÄ±.

"DÃœNYA, Ã‡Ä°N-ABD MÃœCADELESÄ°NE TANIK OLACAK"

Ediger, dÃ¼nyanÄ±n bundan sonra Ã‡in ile ABD arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleye tanÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ±, "Rusya, TÃ¼rkiye gibi Ã¼lkeler Ã‡in'in yanÄ±nda mÄ±, ABD tarafÄ±nda mÄ± yer alacak?" sorusuna cevap aranacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'nin genel stratejisi doÄŸrultusunda bu operasyonu desteklemek zorunda olduÄŸunu ve desteklediÄŸini ifade eden Ediger, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ama birÃ§ok aÃ§Ä±dan gerek enerji gerek baÅŸka alanlarda 'stratejik ortaÄŸÄ±mÄ±z' dediÄŸimiz Rusya da buna karÅŸÄ±ydÄ±. Yani Rusya ve ABD arasÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ± TÃ¼rkiye. Bundan sonra TÃ¼rkiye'nin Ã§ok akÄ±llÄ±ca bir denge politikasÄ± izlemesi en makul olanÄ±. NATO Ã§erÃ§evesinde ABD ile Ã§ok ciddi bir ittifakÄ±mÄ±z var. BatÄ±'yla ittifak halindeyiz ve bu ittifakÄ± kaybetmememiz lazÄ±m ama bu demek deÄŸildir ki onlarÄ±n dediÄŸi her ÅŸeyi kabul edelim ve onun dÄ±ÅŸÄ±nda adÄ±m atmayalÄ±m. Bununla beraber bloklardan birini tercih etmek zorunda bÄ±rakÄ±labilir TÃ¼rkiye. Ä°nÅŸallah Ã¶yle bir ÅŸey olmaz. TÃ¼rkiye'nin bu iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini olumlu bir ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼rebildiÄŸi kadar gÃ¶tÃ¼rmesi Ã¶nemli."



Ä°lgili Konular ABD Ä°ngiltere fransa Suriye
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