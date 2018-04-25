'ABD, Ä°ngiltere ve Fransa Suriye'de tiyatro oynadÄ±'

Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mlayarak, "Suriye fiilen ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. BÃ¶yle bir oyun gerekliydi dÃ¼nya sahnesi iÃ§in. OynandÄ± ve bence bitti." dedi.
BÃ¶lgedeki son durumu deÄŸerlendiren Ediger, Suriye'nin petrol ve doÄŸalgaz yataklarÄ± ile boru hatlarÄ±nÄ±n, ABD gÃ¼dÃ¼mÃ¼ndeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD ile Rusya gÃ¼dÃ¼mÃ¼ndeki Esed rejimi arasÄ±nda ortadan ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekti.
OrtadoÄŸu genelinde ABD ve Rusya'nÄ±n belirli konularda anlaÅŸtÄ±klarÄ± kanaatinde olduÄŸunu, bÃ¼tÃ¼n olup bitenlerin Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonundaki dÃ¶neme benzediÄŸini savunan Prof. Dr. Ediger, Suriye'ye dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n "son derece Ã¶nemsiz" olduÄŸunu, gÃ¶vde gÃ¶sterisinden Ã¶teye gidemediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Ediger, "Trump, sosyal medyada 'Ã§ekiliyoruz, iÅŸimiz bitti' dedi, ardÄ±ndan 'bombalar geliyor hazÄ±r ol' diye meydan okudu. Putin, saldÄ±rÄ± durumunda misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verileceÄŸini duyurdu. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda iki taraf da 'operasyon bitti' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. Bir nevi senaryo ÅŸeklinde bir operasyon gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ oldu. Bir tiyatro oyunu gibi..." ifadelerini kullandÄ±.
Trump'Ä±n ABD iÃ§ dengeleri sebebiyle Suriye'ye bir operasyon yapmak zorunda kalmÄ±ÅŸ olabileceÄŸine deÄŸinen Ediger, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Trump, belki onurunu kurtarmak iÃ§in, belki bundan sonraki stratejileri iÃ§in Ã¶nceden belirlenmiÅŸ alanlara fÃ¼zeler attÄ±. AslÄ±nda 'istediÄŸimiz zaman mÃ¼dahalede bulunuruz, fÃ¼zeleri atarÄ±z, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve bÃ¼yÃ¼k bir devletiz' imajÄ± verilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Rusya da 'atÄ±lan fÃ¼zeleri dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼k, dÃ¼ÅŸÃ¼rmediklerimiz de zaten bir iÅŸe yaramadÄ±' dedi. Suriye fiilen ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda. BÃ¶yle bir oyun gerekliydi dÃ¼nya sahnesi iÃ§in. OynandÄ± ve bence bitti."
Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, Suriye'nin paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n petrol, doÄŸal gaz yataklarÄ± ve boru hatlarÄ± Ã¼zerinden yarÄ± yarÄ±ya gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini savunarak, "Burada mesele enerji olayÄ± bence. Suriye'nin petrol, gaz yataklarÄ± ve boru hatlarÄ± haritasÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼ze koyduÄŸumuzda ÅŸunu Ã§ok net gÃ¶rebiliriz. KuzeydoÄŸudan gÃ¼neybatÄ± ucuna kadar ana bir boru hattÄ± var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda birÃ§ok iÃ§ petrol ve gaz boru hatlarÄ± var. Ana boru hattÄ±nÄ±n Ã¼zerinde petrol ve gaz yataÄŸÄ± yok. Zaten hepsi bunun gÃ¼neyinde ve bu yatay olarak Ã§izilen Ã§izgiye bir de YPG'nin sÄ±nÄ±rÄ± ile Suriye gÃ¼Ã§lerinin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸimizde o da bu hattÄ± ikiye bÃ¶lÃ¼yor. Yani Ã§ok basit bir ÅŸekilde orada yeÅŸille gÃ¶sterilen petrol ve kÄ±rmÄ±zÄ±yla gÃ¶sterilen doÄŸal gaz sahalarÄ±nÄ±n yarÄ± yarÄ±ya bÃ¶lÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi bir imaj var. Ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oldukÃ§a net." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Ediger, Suriye'nin doÄŸusunun ABD kontrolÃ¼ndeki gÃ¼Ã§lerin, batÄ±sÄ±nÄ±n ise Rusya'nÄ±n kontrolÃ¼ndeki Esed gÃ¼Ã§lerinin hakimiyeti altÄ±nda olduÄŸunu belirterek, Ã¼lkenin bu ÅŸekilde bÃ¶lÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve sonunda gelinen noktanÄ±n bu olduÄŸunu ifade etti.
ABD'nin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ ve diÄŸer Ã¼slerinin yerine bÃ¶lgenin tam gÃ¶beÄŸinde, tÃ¼m bÃ¶lgeyi kontrol edebilecek bir gÃ¼Ã§ sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ediger, "Bu, ABD iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. ABD'nin OrtadoÄŸu'nun gazÄ±na, petrolÃ¼ne Ã§ok fazla ihtiyacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. 'Peki biz Ã§ekiliyoruz ama boÅŸluÄŸu kim dolduracak?' ABD'nin asÄ±l Ã¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ konu bu. BirkaÃ§ alternatif var. Bunlardan biri Rusya ki bu ABD iÃ§in en tehlikelisi. Rusya artÄ±k bir dÃ¼nya gÃ¼cÃ¼ olmak istiyor. Bunun iÃ§in de Akdeniz'e girmesi gerekiyor. Ä°kincisi de Ã‡in tabii. DÃ¼nyada en fazla enerji tÃ¼keten Ã¼lke olarak ABD'den o krallÄ±ÄŸÄ± aldÄ±. Ekonomik anlamda da bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼lke haline gelmek Ã¼zere. DolayÄ±sÄ±yla Ã‡in'in de Akdeniz bÃ¶lgesindeki enerji hatlarÄ±na ulaÅŸma isteÄŸi var. ABD'nin asÄ±l hedefi Ã‡in, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Akdeniz havzasÄ±nda elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼cÃ¼ engellemek." ifadelerini kullandÄ±.
Ediger, dÃ¼nyanÄ±n bundan sonra Ã‡in ile ABD arasÄ±ndaki mÃ¼cadeleye tanÄ±k olacaÄŸÄ±nÄ±, "Rusya, TÃ¼rkiye gibi Ã¼lkeler Ã‡in'in yanÄ±nda mÄ±, ABD tarafÄ±nda mÄ± yer alacak?" sorusuna cevap aranacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin genel stratejisi doÄŸrultusunda bu operasyonu desteklemek zorunda olduÄŸunu ve desteklediÄŸini ifade eden Ediger, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"Ama birÃ§ok aÃ§Ä±dan gerek enerji gerek baÅŸka alanlarda 'stratejik ortaÄŸÄ±mÄ±z' dediÄŸimiz Rusya da buna karÅŸÄ±ydÄ±. Yani Rusya ve ABD arasÄ±nda bÄ±rakÄ±ldÄ± TÃ¼rkiye. Bundan sonra TÃ¼rkiye'nin Ã§ok akÄ±llÄ±ca bir denge politikasÄ± izlemesi en makul olanÄ±. NATO Ã§erÃ§evesinde ABD ile Ã§ok ciddi bir ittifakÄ±mÄ±z var. BatÄ±'yla ittifak halindeyiz ve bu ittifakÄ± kaybetmememiz lazÄ±m ama bu demek deÄŸildir ki onlarÄ±n dediÄŸi her ÅŸeyi kabul edelim ve onun dÄ±ÅŸÄ±nda adÄ±m atmayalÄ±m. Bununla beraber bloklardan birini tercih etmek zorunda bÄ±rakÄ±labilir TÃ¼rkiye. Ä°nÅŸallah Ã¶yle bir ÅŸey olmaz. TÃ¼rkiye'nin bu iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerini olumlu bir ÅŸekilde gÃ¶tÃ¼rebildiÄŸi kadar gÃ¶tÃ¼rmesi Ã¶nemli."
Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 uzman, TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼belerinden faydalanmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 90 Ã§ocuk, savaÅŸta yetiÅŸmelerine raÄŸmen geleceklerine sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterme hedefiyle bilim sergisi aÃ§tÄ±.
Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler raporuna gÃ¶re, Myanmar'Ä±n KaÃ§in eyaletinde ocak ayÄ±ndan bu yana en az 10 bin kiÅŸi yerinden edildi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, Irak'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin hem Ã¼lke hem de TÃ¼rkmenler iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "SeÃ§imlerden sonra Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelecek. Bu yÃ¼zden hedefimiz en Ã§ok oyla parlamentoya katÄ±lmaktÄ±r." dedi.
Rusya Kolektif GÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼lkeleri ile askeri tatbikatlara hÄ±z verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail ordusu, 8 Filistinliyi "yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Ã‡in'in, Tayvan adasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik harekete geÃ§ilirse, bunu engellemek iÃ§in ilave adÄ±mlar atacaÄŸÄ± bildirildi.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde polis minibÃ¼sÃ¼ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.