Rusya S-400'lerin üretimine başladı

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’ye temin edilecek S-400'lere ilişkin tüm konularda anlaşıldığını belirterek "Sistemlerin üretimine başlandı. Bu konudaki sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.” ifadesini kullandı.
Aleksandr Miheyev, S-400’lerin sevkiyatına henüz başlanmadığını sözlerine ekledi.
Türkiye'nin Rusya'dan satın almayı planladığı iki adet S-400 sistemi için taraflar arasında imzalar geçen yılın son günlerinde Ankara’da atılmıştı.
Rusya, Türkiye’ye temin edilecek S-400 hava savunma sistemlerinin üretimine başlandığını duyurdu
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