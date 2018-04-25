Rusya S-400'lerin üretimine başladı

'İnsan hayatı bazı bölgelerde daha mı değerli?'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Batının başkentlerinden birinde bir terör saldırısı olduğunda bunu manşetlerde görürüz ancak Ortadoğu veya Afrika'da bir terör saldırısı olduğunda biz bunu duyamıyoruz. İnsan hayatı bazı bölgelerde daha mı değerli?" dedi.