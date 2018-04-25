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Suriyeli çocuklardan bilim sergisi
Suriyeli çocuklardan bilim sergisi

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde öğrenim gören 90 çocuk, savaşta yetişmelerine rağmen geleceklerine sahip çıktıklarını gösterme hedefiyle bilim sergisi açtı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin İdlib ilinde ilk ve orta okul öğrencileri, savaşa rağmen gelecek hedeflerini koruduklarını göstermek için bilim sergisi açtı.

Öğretmenler ve velilerin de katıldığı açılışta, 90 öğrenci kısıtlı imkanlarıyla yaptıkları deneylerini ve icatlarını sundu.

Öğretmenlik yapan mühendis Meysem Omeyyer, çocukların bir şey yapmaya eğilimini görünce potansiyellerini iyi değerlendirmek istediğini, onları küçük mühendisler ve mucitler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini, fizik ve kimya derslerini sevindirmek için bir bilim sergisi açmak istediğini söyledi.

Omeyyer, "Deneyler çok küçük ve basit olmasına rağmen yetişkin insanların yapabileceği şeyler değil. Sergide robotlar, uzaktan kumandalı aygıtlar gibi daha gelişmiş şeyler sergilemeyi hedefliyorduk ama bölgedeki kısıtlı imkanlar nedeniyle yetiştiremedik." dedi.

"Savaş sürecinde yetişen neslin hedefinden saptığı ve istikbalini yitirdiği yönünde bir algı oluşuyor ama çok basit ve kısıtlı imkanlar sayesinde neler yapabildiklerini gördüğümüz zaman bu algı değişiyor." diye konuştu.

"SERGİ SAYESİNDE KENDİMİ DAHA GÜÇLÜ VE BİLGİLİ HİSSEDEBİLİYORUM"

Yedinci sınıf öğrencisi Hanan Receb, “Öğretmenimiz bizi eğitip motive etti. Sergi sayesinde kendimi daha güçlü ve bilgili hissedebiliyorum.” ifadelerini kullandı.

Sergiye katılan sekizinci sınıf öğrencisi Sidra Hatib, fizik derslerinin ezberlemek yerine öğrenmek için bu deneyleri gerçekleştirdiklerini, su basıncıyla çalışan bir jeneratör yaptıklarını belirtti.

Diğer katılımcı çocuklardan Haşim Receb, kalem uçlu hidrolik vinç deneyi ile sergiye katıldığını, anne ve babasının desteğiyle böyle çalışmalar yaparak ülkesine faydalı olacağını düşündüğünü söyledi.



İlgili Konular suriyeli çocuklar Suriye
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