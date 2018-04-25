13:11, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Aziz Sancar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki kabulde, Sancar, CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili bilgi verdi. Kabulde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± GÃ¼rdal HÃ¼daoÄŸlu, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi (YDÃœ) MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Ä°rfan S. GÃ¼nsel ve YDÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi TÄ±bbi Genetik Anabilim DalÄ± ve Fen-Edebiyat FakÃ¼ltesi MolekÃ¼ler Biyoloji ve Genetik BÃ¶lÃ¼mÃ¼ BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nedime SerakÄ±ncÄ± da yer aldÄ±. KKTC'deki temaslarÄ± Ã§erÃ§evesindeÂ YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesinde konferans verecek Sancar, 27 Nisan'da da Ã¶ÄŸrencilerle buluÅŸarak bilgi ve birikimlerini paylaÅŸacak.Â

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