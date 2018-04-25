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13:41, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Orta Asya
13:23, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Bin 200 Ã–zbek uzman TÃ¼rkiye'ye geliyor
Bin 200 Ã–zbek uzman TÃ¼rkiye'ye geliyor

Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 uzman, TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼belerinden faydalanmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 Ã–zbek uzman ve gÃ¶revliye TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin maliye, bÃ¼tÃ§e, vergi, emeklilik ve personel yÃ¶netimi alanlarÄ±ndaki deneyim ve tecrÃ¼beleri aktarÄ±lacak.

Son dÃ¶nemde ekonomik ve yapÄ±sal reformlara hÄ±z veren Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 Ã–zbek uzman ve gÃ¶revliye, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) desteÄŸiyleÂ TÃ¼rkiye'nin maliye, bÃ¼tÃ§e, vergi, emeklilik ve personel yÃ¶netimi alanlarÄ±ndaki deneyim ve tecrÃ¼beleri aktarÄ±lacak.

Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÄŸitim talebi Ã¼zerine Ã¼lkedeki maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zbek uzman ve yetkililerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 20 kiÅŸilik ilk grup,Â TÃ¼rkiye'nin maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrÃ¼belerini Ã¶ÄŸrenmek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldi.Â 

TÄ°KA TaÅŸkent Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Ali Ä°hsan Ã‡aÄŸlar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzman ve gÃ¶revlilerin eÄŸitilme kararÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÄ°KA gÃ¶revlilerinden oluÅŸan bir heyetin, geÃ§en ay Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Vergi Komitesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ihtiyaÃ§ analizi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan verildiÄŸini kaydetti.Â 

Ã‡aÄŸlar, varÄ±lan mutabakat kapsamÄ±nda, iki yÄ±l boyunca Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Vergi Komitesinde gÃ¶revli bin 200 Ã–zbek uzman ve yetkiliye TÄ°KA'nÄ±n destekleriyle TÃ¼rk maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrÃ¼belerinin aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡aÄŸlar, program kapsamÄ±nda Ankara'ya giden grubunÂ bir hafta boyunca Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim tesislerinde TÃ¼rk maliye ve vergi sistemi hakkÄ±nda bilgilendirileceÄŸini belirtti.

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Ä°lgili Konular Ã–zbekistan TÃ¼rkiye
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