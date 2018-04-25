Bin 200 Ã–zbek uzman TÃ¼rkiye'ye geliyor

Maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 Ã–zbek uzman ve gÃ¶revliye TÄ°KA'nÄ±n desteÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin maliye, bÃ¼tÃ§e, vergi, emeklilik ve personel yÃ¶netimi alanlarÄ±ndaki deneyim ve tecrÃ¼beleri aktarÄ±lacak.
Son dÃ¶nemde ekonomik ve yapÄ±sal reformlara hÄ±z veren Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 Ã–zbek uzman ve gÃ¶revliye, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n (TÄ°KA) desteÄŸiyleÂ TÃ¼rkiye'nin maliye, bÃ¼tÃ§e, vergi, emeklilik ve personel yÃ¶netimi alanlarÄ±ndaki deneyim ve tecrÃ¼beleri aktarÄ±lacak.
Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n eÄŸitim talebi Ã¼zerine Ã¼lkedeki maliye ve vergi kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã–zbek uzman ve yetkililerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 20 kiÅŸilik ilk grup,Â TÃ¼rkiye'nin maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrÃ¼belerini Ã¶ÄŸrenmek amacÄ±yla TÃ¼rkiye'ye geldi.Â
TÄ°KA TaÅŸkent Program KoordinatÃ¶rÃ¼ Ali Ä°hsan Ã‡aÄŸlar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzman ve gÃ¶revlilerin eÄŸitilme kararÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve TÄ°KA gÃ¶revlilerinden oluÅŸan bir heyetin, geÃ§en ay Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Vergi Komitesinde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ihtiyaÃ§ analizi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan verildiÄŸini kaydetti.Â
Ã‡aÄŸlar, varÄ±lan mutabakat kapsamÄ±nda, iki yÄ±l boyunca Ã–zbekistan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Vergi Komitesinde gÃ¶revli bin 200 Ã–zbek uzman ve yetkiliye TÄ°KA'nÄ±n destekleriyle TÃ¼rk maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrÃ¼belerinin aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡aÄŸlar, program kapsamÄ±nda Ankara'ya giden grubunÂ bir hafta boyunca Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim tesislerinde TÃ¼rk maliye ve vergi sistemi hakkÄ±nda bilgilendirileceÄŸini belirtti.
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Ã–zbekistan'da maliye ve vergi kurumlarÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸan bin 200 uzman, TÃ¼rkiye'nin bu alandaki tecrÃ¼belerinden faydalanmak iÃ§in TÃ¼rkiye'ye gelecek
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'Ä± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.
Suriyeâ€™nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinde Ã¶ÄŸrenim gÃ¶ren 90 Ã§ocuk, savaÅŸta yetiÅŸmelerine raÄŸmen geleceklerine sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶sterme hedefiyle bilim sergisi aÃ§tÄ±.
Kadir Has Ãœniversitesi Enerji ve SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Merkezi DirektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Volkan Åž. Ediger, ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonunu "tiyatro" diye tanÄ±mladÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler raporuna gÃ¶re, Myanmar'Ä±n KaÃ§in eyaletinde ocak ayÄ±ndan bu yana en az 10 bin kiÅŸi yerinden edildi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi Erbil Milletvekili Maruf, Irak'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerin hem Ã¼lke hem de TÃ¼rkmenler iÃ§in Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "SeÃ§imlerden sonra Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler meydana gelecek. Bu yÃ¼zden hedefimiz en Ã§ok oyla parlamentoya katÄ±lmaktÄ±r." dedi.
Rusya Kolektif GÃ¼venlik anlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼lkeleri ile askeri tatbikatlara hÄ±z verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail ordusu, 8 Filistinliyi "yasa dÄ±ÅŸÄ± gruplarla baÄŸlantÄ±larÄ± olduÄŸu" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Ã‡in'in, Tayvan adasÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik harekete geÃ§ilirse, bunu engellemek iÃ§in ilave adÄ±mlar atacaÄŸÄ± bildirildi.
Pakistan-Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan Kuetta ÅŸehrinde polis minibÃ¼sÃ¼ne dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 5 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 7 polisin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Filistin'in Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Luh, Malezya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden bilim adamÄ± BatÅŸ'Ä±n naaÅŸÄ±nÄ±n defin iÅŸlemi iÃ§in Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gazze'ye nakline MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin izin vereceÄŸini duyurdu.
Libya'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki Sebha kentinde yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayan BM Libya Destek Misyonu, saÄŸduyu Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Gelibolu YarÄ±madasÄ±'nda 103 yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±nÄ± kaybeden Anzak askerlerinin anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Åžafak Ayinleri, Ã¼lke genelinde yÃ¼z binlerce AvustralyalÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
ABD'de yaÅŸayan bir grup TÃ¼rk ve Azerbaycan vatandaÅŸÄ±, 1915 olaylarÄ±na iliÅŸkin Ermenistan'Ä±n ortaya attÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± protesto etmek iÃ§in Chicago kent merkezinde gÃ¶steri dÃ¼zenledi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ermeniler tarafÄ±ndan 1915 olaylarÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ olarak kabul edilen 24 Nisan'a iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenice "BÃ¼yÃ¼k Felaket" anlamÄ±na gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandÄ±.
Ä°srail askerlerinin, Gazze Åžeridi'ndeki "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" kapsamÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steri dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaralandÄ±.