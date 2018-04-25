Ä°srail'in ayaÄŸÄ±ndan vurduÄŸu yetim kÄ±z Ebu-Matar, Ä°stanbul'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Gazze Åžeridi'nde dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" esnasÄ±nda Ä°srail askerlerince ayaÄŸÄ±ndan vurulan 16 yaÅŸÄ±ndaki yetim kÄ±z Meryem Ebu-Matar'Ä±, tedavi edilmesi iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi.
VakÄ±ftan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 36 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 3 bin 500'den fazla gÃ¶sterici ise yaralandÄ±.
"BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nde yaralanan, Gazze'nin Refah ilÃ§esinde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 16 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi alan yetim kÄ±z Ebu-Matar, Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.
BabasÄ±nÄ± 3 yaÅŸÄ±nda kaybeden ve Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamÄ±nda Gazze'de desteklenen Ebu-Matar, gÃ¶sterilerin ilk gÃ¼nÃ¼nde silah, kesici-delici alet bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde vuruldu. Ebu-Matarâ€™Ä±n ilk tedavisi Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirildi ve tedavi yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye sevk edildi.
Ä°HH'nÄ±n giriÅŸimleriyle ailesiyle birlikte Ä°stanbul'a getirilen Ebu-Matar, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan ambulansla alÄ±narak, Ã¶zel bir hastanede tedavisine devam edildi. AlanÄ±nda uzman doktorlar tarafÄ±ndan acil olarak ameliyata alÄ±nan Ebu-Matar iÃ§in yetkililer, "EÄŸer bir gÃ¼n daha gecikme yaÅŸansaydÄ±, Gazzeli yetim kÄ±zÄ±mÄ±z ayaÄŸÄ±nÄ± kaybedecekti." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.
Ebu Matar'Ä±n tedavisi, Ä°HH Yurt Ä°Ã§i Acil YardÄ±m Birimi'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k 7 saat ameliyatta kalan Ebu-Matar'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ise iyiye gittiÄŸi bildirildi.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.
Ä°srail askerleri ise sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§maya devam ediyor.
Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± gÃ¶sterilerine, mayÄ±s ayÄ±nda da devam edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Gazze Åžeridi'nde dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" esnasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan vurulan 16 yaÅŸÄ±ndaki yetim kÄ±z Meryem Ebu-Matar'Ä±, tedavi edilmesi iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi
Rusya, TÃ¼rkiyeâ€™ye temin edilecek S-400 hava savunma sistemlerinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in daveti Ã¼zerine 29 Nisan'da Ã–zbekistan'a gideceÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Suriye'deki sorunun sebebi de biz deÄŸiliz, baÅŸlatanÄ± da biz deÄŸiliz ama sonuÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸayan, bedelini Ã¶deyen biziz." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde subay, subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere aylÄ±k net 400 lira iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±
11 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonrasÄ±nda ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtiren Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ile bir araya geldi
YSK BaÅŸkanÄ± GÃ¼ven, "SeÃ§im takvimini Uyum YasasÄ± yayÄ±mlandÄ±ktan sonra Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z. YarÄ±n ya da Ã¶bÃ¼r gÃ¼n olabilir." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n "askeri mahrem yapÄ±lanmasÄ±"nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 13 ÅŸÃ¼pheliden 7'si tutuklandÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 10 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, Gara, AvaÅŸin ve Basyan bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait barÄ±nak, sÄ±ÄŸÄ±nak ve silah mevzisi olarak kullanÄ±lan 9 hedef imha edildi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "BatÄ±nÄ±n baÅŸkentlerinden birinde bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda bunu manÅŸetlerde gÃ¶rÃ¼rÃ¼z ancak OrtadoÄŸu veya Afrika'da bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunda biz bunu duyamÄ±yoruz. Ä°nsan hayatÄ± bazÄ± bÃ¶lgelerde daha mÄ± deÄŸerli?" dedi.