14:06, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail'in ayaÄŸÄ±ndan vurduÄŸu yetim kÄ±z Ebu-Matar, Ä°stanbul'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Gazze Åžeridi'nde dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" esnasÄ±nda Ä°srail askerlerince ayaÄŸÄ±ndan vurulan 16 yaÅŸÄ±ndaki yetim kÄ±z Meryem Ebu-Matar'Ä±, tedavi edilmesi iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi.

VakÄ±ftan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶sterilerin baÅŸÄ±ndan bu yana 36 Filistinli, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi, 3 bin 500'den fazla gÃ¶sterici ise yaralandÄ±.

"BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"nde yaralanan, Gazze'nin Refah ilÃ§esinde yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren 16 yaÅŸÄ±ndaki hafÄ±zlÄ±k eÄŸitimi alan yetim kÄ±z Ebu-Matar, Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±.

BabasÄ±nÄ± 3 yaÅŸÄ±nda kaybeden ve Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'nÄ±n "Yetim Sponsorluk Sistemi" kapsamÄ±nda Gazze'de desteklenen Ebu-Matar, gÃ¶sterilerin ilk gÃ¼nÃ¼nde silah, kesici-delici alet bulunmadÄ±ÄŸÄ± halde vuruldu. Ebu-Matarâ€™Ä±n ilk tedavisi Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirildi ve tedavi yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye sevk edildi.

Ä°HH'nÄ±n giriÅŸimleriyle ailesiyle birlikte Ä°stanbul'a getirilen Ebu-Matar, AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan ambulansla alÄ±narak, Ã¶zel bir hastanede tedavisine devam edildi. AlanÄ±nda uzman doktorlar tarafÄ±ndan acil olarak ameliyata alÄ±nan Ebu-Matar iÃ§in yetkililer, "EÄŸer bir gÃ¼n daha gecikme yaÅŸansaydÄ±, Gazzeli yetim kÄ±zÄ±mÄ±z ayaÄŸÄ±nÄ± kaybedecekti." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Ebu Matar'Ä±n tedavisi, Ä°HH Yurt Ä°Ã§i Acil YardÄ±m Birimi'nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. YaklaÅŸÄ±k 7 saat ameliyatta kalan Ebu-Matar'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ise iyiye gittiÄŸi bildirildi.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§maya devam ediyor.

Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± gÃ¶sterilerine, mayÄ±s ayÄ±nda da devam edecek.