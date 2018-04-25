Hakkari'de mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucu Van-Hakkari karayolunun bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼ mevkisinde dÃ¼n saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Van'dan Ã‡ukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"TÄ±rÄ±n dorsesinde bulunan mÃ¼himmatÄ±n yangÄ±n nedeniyle patlayarak Ã§evreye saÃ§Ä±lmasÄ± sonucu, Van-Hakkari karayolu vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan YenikÃ¶prÃ¼ ve Depin yol kontrol noktalarÄ± arasÄ±nda trafiÄŸe kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±ndan etkilenmeyen mÃ¼himmatÄ±n baÅŸka bir araca nakledilmesi, Ã§evreye saÃ§Ä±lan patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmatlarÄ±n aranmasÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesiyle Van-Hakkari karayolu tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±lacaktÄ±r."
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
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Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
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