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Hakkari'de mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n
Hakkari'de mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n

Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rda yangÄ±n Ã§Ä±kmasÄ± sonucu Van-Hakkari karayolunun bazÄ± bÃ¶lÃ¼mlerinin trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼ mevkisinde dÃ¼n saat 23.30 sÄ±ralarÄ±nda Van'dan Ã‡ukurca 2'nci Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"TÄ±rÄ±n dorsesinde bulunan mÃ¼himmatÄ±n yangÄ±n nedeniyle patlayarak Ã§evreye saÃ§Ä±lmasÄ± sonucu, Van-Hakkari karayolu vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan YenikÃ¶prÃ¼ ve Depin yol kontrol noktalarÄ± arasÄ±nda trafiÄŸe kapatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YangÄ±ndan etkilenmeyen mÃ¼himmatÄ±n baÅŸka bir araca nakledilmesi, Ã§evreye saÃ§Ä±lan patlamamÄ±ÅŸ mÃ¼himmatlarÄ±n aranmasÄ± ve kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n sona ermesiyle Van-Hakkari karayolu tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±lacaktÄ±r."

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Ä°lgili Konular Hakkari Ã‡ukurca
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