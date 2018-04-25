14:31, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'ndan Afgan gÃ¶Ã§Ã¼ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 2017â€™de 4 bin 641, 2018'de ise nisan ayÄ± baÅŸÄ±na kadar 1328 gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Soylu, kentteki bir otelde dÃ¼zenlenen Ä°l GoÌˆcÌ§ Ä°daresi MuÌˆduÌˆrleri ToplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Adana'da bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

DuÌˆn bir gazetede "Diri Diri YakÄ±n" ÅŸeklinde bir haber yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, haberde ise Yunanistan'da asÌ§Ä±rÄ± sagÌ† parti Ã¼yesi bir grubun, Afgan muÌˆlteci grubuna saldÄ±rmasÄ±nÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Soylu, saldÄ±rÄ±da bulunanlarÄ±n "Diri diri yakÄ±n" diye sloganlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Soylu, gazetenin aynÄ± sayfasÄ±nÄ±n bir basÌ§ka koÌˆsÌ§esinde, "YalnÄ±z GoÌˆcÌ§men CÌ§ocuklar, Avrupa'da Kayboluyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla bir haber bulunduÄŸunu belirterek, "Bu haberde de BelcÌ§ikaâ€™da gecÌ§en yÄ±l refakatcÌ§isi olmayan 618 muÌˆlteci cÌ§ocugÌ†un kayboldugÌ†u, Ã¶zellikle onlara musallat olan organ mafyasÄ±nÄ±n veya cÌ§ocuk tacizcilerinin kurbanÄ± oldugÌ†undan endisÌ§e edildigÌ†i yazÄ±yor." dedi.

Avrupa'daki kayÄ±p Ã§ocuklar hakkÄ±nda bilgi vererek, OrtadogÌ†u'daki teroÌˆr ve sÌ§iddet kaynaklÄ± goÌˆcÌ§ meselesinin, 21. yuÌˆzyÄ±la yakÄ±sÌ§mayan bir hal aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Soylu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"FotoÄŸrafÄ± bizim acÌ§Ä±mÄ±zdan biraz oÌˆzetlersek, goÌˆcÌ§ guÌˆzergahÄ±nda Ä±Ì‡ki ayrÄ± boÌˆlge ve tavÄ±r var. Birincisi TuÌˆrkiye, Ä±Ì‡kincisi de TuÌˆrkiye'nin batÄ±sÄ±. TuÌˆrkiye, goÌˆcÌ§uÌˆn kaynaklandÄ±gÌ†Ä± yere dogÌ†rudan sÄ±nÄ±r komsÌ§usu. Hem goÌˆcÌ§e sebebiyet veren teroÌˆr ve sÌ§iddet ortamÄ±yla komsÌ§uyuz, hem de bu boÌˆlgeyle tarihsel ve Ä±Ì‡nsani bagÌ†larÄ±mÄ±z var. Orayla akrabalÄ±k Ä±Ì‡lisÌ§kileri kuruyoruz, soydasÌ§lÄ±k Ä±Ì‡lisÌ§kilerimiz var, dindasÌ§lÄ±k Ä±Ì‡lisÌ§kilerimiz var. Yani bu meselede, esas itibariyle sapla samanÄ± birbirinden ayÄ±rmak zorundayÄ±z. GoÌˆcÌ§uÌˆn hem hedef uÌˆlkesiyiz, aynÄ± zamanda da gecÌ§isÌ§ uÌˆlkesiyiz. SÄ±nÄ±r gecÌ§isÌ§lerimizi, kara ulasÌ§Ä±mÄ±mÄ±zÄ± ve deniz ulasÌ§Ä±mÄ±mÄ±zÄ± kontrol altÄ±nda tutmakla muÌˆkellefiz. Bunu yaparken de Ä±Ì‡nsanlarÄ±n zarar goÌˆrmemesini sagÌ†layacagÌ†Ä±z, aynÄ± zamanda da teroÌˆruÌˆ de dÄ±sÌ§arÄ±da tutacagÌ†Ä±z. Ä°kinci boÌˆlge Ä±Ì‡se bizim batÄ±mÄ±z. Avrupa BirligÌ†i uÌˆlkelerinin sÄ±nÄ±rÄ±ndayÄ±z. Bizi gecÌ§erlerse AB uÌˆlkelerine ulasÌ§mÄ±sÌ§ olacaklar. O uÌˆlkeler Ä±Ì‡se az oÌˆnce saydÄ±gÌ†Ä±m sorumluluk alanlarÄ±ndan hicÌ§birisine sahip degÌ†il. SÄ±nÄ±r komsÌ§usu degÌ†iller, olayÄ±n oldugÌ†u yerlerden binlerce kilometre uzaktalar, akrabalÄ±k bagÌ†larÄ± yok, tarihsel bagÌ†larÄ± yok, dini bagÌ†larÄ± yok, hicÌ§bir bagÌ†larÄ± yok. Yani en kibar Ä±Ì‡fadesiyle tuzlarÄ± kuru."

GeÃ§en haftalarda Ukrayna'da uluslararasÄ± bir toplantÄ±da, "TuÌˆrkiye, goÌˆcÌ§uÌˆ yoÌˆnetmeyi, BatÄ± Ä±Ì‡se goÌˆcÌ§uÌˆ oÌˆnlemeyi tercih etmisÌ§tir." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Soylu, "Ä°kisi arasÄ±ndaki fark, Ä±Ì‡sÌ§te az oÌˆnce okudugÌ†um Ä±Ì‡ki gazete haberinde acÌ§Ä±kcÌ§a goÌˆruÌˆlmektedir." dedi.

Bakan Soylu, gÃ¶Ã§menler konusunda Avrupa'nÄ±n izlediÄŸi politikalarÄ± eleÅŸtirerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Akdeniz'de kursÌ§unlanarak batÄ±rÄ±lan muÌˆlteci botlarÄ±, bunlarÄ± biliyoruz. SÄ±nÄ±rlara cÌ§ekilen elektrikli teller ve daha bircÌ§ok muÌˆlteci dramÄ± hikayesi, ciÄŸerimize oturan Aylan bebek hadisesi Ä±Ì‡sÌ§te biraz Ã¶nce bahsettiÄŸim gÃ¶Ã§Ã¼ oÌˆnleme politikasÄ±nÄ±n uÌˆruÌˆnuÌˆduÌˆr. Ãœlke olarak goÌˆcÌ§uÌˆ yoÌˆnetme tercihini kullandÄ±ktan sonra, buna yoÌˆnelik olarak, bircÌ§ogÌ†unuzun da sÌ§ahitlik ettigÌ†i, goÌˆrev aldÄ±gÌ†Ä± cÌ§ok oÌˆnemli adÄ±mlar attÄ±k. Tabi bu adÄ±mlarÄ±n temel cÌ§izgisi cÌ§agÌ†dasÌ§ ama buÌˆtuÌˆncuÌˆl bir goÌˆcÌ§ politikasÄ± ve etkin bir goÌˆcÌ§ sistemi olusÌ§turabilmekti. Bu sistemi kurarken de dikkat ettigÌ†imiz asÄ±l husus, Ä±Ì‡nsan haklarÄ±nÄ±n goÌˆzetilmesinin yanÄ±nda guÌˆvenligÌ†inin de dogÌ†ru sÌ§ekilde tesis edilebilmesini sagÌ†lamaktÄ±. Elbette ki uÌˆlke olarak gecÌ§misÌ§ten gelen, uzun bir goÌˆcÌ§ yoÌˆnetimi tecruÌˆbemiz mevcuttur."

ÃœLKEMÄ°ZDE 4,5 MÄ°LYON GÃ–Ã‡MEN BULUNUYOR

Bakan Soylu, yeni doÌˆnemde daha uzun vadeli bir projeksiyon ortaya koyabilmek Ä±Ì‡cÌ§in 2013'te YabancÄ±lar ve UluslararasÄ± Koruma Kanunu'nu cÌ§Ä±karttÄ±klarÄ±nÄ±, aynÄ± yÄ±l GoÌˆcÌ§ Ä°daresi Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnÃ¼ kurduklarÄ±nÄ±, goÌˆcÌ§ alanÄ±nda faaliyet goÌˆsteren kurumlar arasÄ±ndaki koordinasyonu sagÌ†lamak uÌˆzere GoÌˆcÌ§ PolitikalarÄ± Genel Kurulu olusÌ§turduklarÄ±nÄ± bildirdi.

DegÌ†isÌ§ik noktalardan goÌˆcÌ§ konusuna temas eden UluslararasÄ± Ä°sÌ§guÌˆcuÌˆ Kanunu gibi yasal duÌˆzenlemeler de yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Soylu, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"GoÌˆcÌ§ Ä°daresi Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆmuÌˆz, halihazÄ±rda 81 Ä±Ì‡l tesÌ§kilatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra goÌˆcÌ§ konusunda oÌˆnem arz eden 36 Ä±Ì‡lcÌ§emizde de tesÌ§kilatlanmasÄ±nÄ± tamamlamÄ±sÌ§tÄ±r. Son olarak 16 Mart 2018'de gecÌ§ici koruma yoÌˆnetmeligÌ†inde yapÄ±lan degÌ†isÌ§iklikle gecÌ§ici barÄ±nma merkezlerimiz de AFAD'dan, GoÌˆcÌ§ Ä°daresi Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆmuÌˆze devredilmisÌ§tir. Bu toplantÄ±nÄ±n daha oÌˆnceki Ä±Ì‡ki toplantÄ±mÄ±zdan farkÄ± da bu gecÌ§ici barÄ±nma merkezlerinin yoÌˆneticisi arkadasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n da aramÄ±zda bulunmasÄ±dÄ±r. Bu vesileyle kendilerine bu buÌˆyuÌˆk aileye 'hosÌ§ geldiniz' diyoruz. Bu bir Ä±Ì‡nsanlÄ±k hizmetidir, bir devlet hizmetidir. DolayÄ±sÄ±yla kurumlar degÌ†isÌ§ir ama maksat baki kalÄ±r. Ä°nanÄ±yorum ki bu cÌ§atÄ± altÄ±nda da arkadasÌ§larÄ±mÄ±z guÌˆzel hizmetlerine devam edeceklerdir. BuÌˆtuÌˆn bu adÄ±mlarÄ±n neticesinde, buguÌˆn elimizde olan tablo sÌ§udur, uÌˆlkemizde yaklasÌ§Ä±k 3,5 milyon Suriyeli, 1 milyon civarÄ±nda da degÌ†isÌ§ik uÌˆlke ve yasal statuÌˆlerden goÌˆcÌ§men bulunmaktadÄ±r. GoÌˆcÌ§ Ä°daresi Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnuÌˆn 81 Ä±Ì‡l tesÌ§kilatÄ±, 36 Ä±Ì‡lcÌ§e tesÌ§kilatÄ± halihazÄ±rda faaliyettedir ve AFAD'dan devraldÄ±gÌ†Ä±mÄ±z arkadasÌ§larÄ±mÄ±zla birlikte yaklasÌ§Ä±k 10 bin kisÌ§ilik bir personel kapasitemiz mevcuttur. 228 bin Suriyelinin kaldÄ±gÌ†Ä± 19 gecÌ§ici barÄ±nma merkezi, 2 kabul barÄ±nma merkezi, 18 geri goÌˆnderme merkezi, 1 gecÌ§ici geri goÌˆnderme merkezi halen aktif olarak faaliyettedir."

GÃ–Ã‡MEN KAÃ‡AKÃ‡ILIÄžI Ä°LE MÃœCADELE

Bakan Soylu, en buÌˆyuÌˆk avantajlarÄ±ndan birisinin, duÌˆzensiz goÌˆcÌ§le muÌˆcadele eden kolluk birimlerinin de GoÌˆcÌ§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼yle aynÄ± bakanlÄ±k cÌ§atÄ±sÄ± altÄ±nda bulunmasÄ± olduÄŸunu aktardÄ±.

GÃ¶Ã§ idaresi, emniyet, jandarma ve sahil guÌˆvenlik ile NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, etkin bir faaliyet Ä±Ì‡cÌ§inde bulunduÄŸunu, duÌˆnya uÌˆzerinde bu konudaki en Ä±Ì‡nsani ve en buÌˆyuÌˆk muÌˆcadeleyi verdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Soylu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"2017â€™de yakalanan dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 172 bin 745 olarak gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. 2018 iÃ§in bu sayÄ± halen 75 bin 284'tÃ¼r. 2017'de yakalanan gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±sÄ± ise 4 bin 641'dir, 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in nisan ayÄ± baÅŸÄ±na kadar bu sayÄ± 1328 olmuÅŸtur. Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir, bu sadece yakaladÄ±klarÄ±mÄ±z. Bu noktada gerek Afgan yetkililerle gerekse PakistanlÄ± yetkililerle uÌˆst duÌˆzeyde goÌˆruÌˆsÌ§melerimiz devam etmektedir ve goÌˆcÌ§menlerin Ä±Ì‡adesi noktasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± mutabakatÄ±mÄ±z sÃ¶z konusudur. AyrÄ±ca, AgÌ†rÄ±-IgÌ†dÄ±r sÄ±nÄ±rÄ±na, sÄ±nÄ±r duvarÄ± ve duvarÄ±n hemen yanÄ±nda guÌˆvenlik yolu Ä±Ì‡nsÌ§a ediyoruz. Bunun sebebi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k, terÃ¶r ve dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§. Toplam 144 kilometrelik projenin 76,5 kilometresinin montajÄ± tamamlandÄ±. IgÌ†dÄ±r kÄ±smÄ±nda fiziki gercÌ§eklesÌ§memiz yuÌˆzde 95'leri aÅŸtÄ±, AgÌ†rÄ± tarafÄ±nda Ä±Ì‡se yuÌˆzde 50 civarÄ±nda. AyrÄ±ca yine sÄ±nÄ±r guÌˆvenligÌ†i noktasÄ±nda Suriye sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda halihazÄ±rda valiliklerimiz tarafÄ±ndan 90 kilometre, TOKÄ° ve Milli Savunma BakanlÄ±gÌ†Ä±mÄ±z tarafÄ±ndan 778 kilometre moduÌˆler beton duvar tamamlanmÄ±sÌ§tÄ±r."