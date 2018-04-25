14:57, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

MHP'de aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Feti YÄ±ldÄ±z, 24 Haziran 2018 cumhurbaÅŸkanÄ± ve 27. DÃ¶nem Milletvekili genel seÃ§imleri iÃ§in aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, seÃ§imlerde aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihler arasÄ±nda aday adaylarÄ±nÄ±n MHP Genel Merkezi SeÃ§im Ä°ÅŸleri KayÄ±t Kabul birimine ÅŸahsen mÃ¼racaat etmeleri gerekecek.

BAÅžVURU Ä°Ã‡Ä°N GEREKEN BELGELER

AÃ§Ä±klamada, milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusu iÃ§in gereken belgeler ÅŸÃ¶yle sÄ±ralandÄ±:

Genel Merkeze hitaben aday adayÄ±nÄ±n el yazÄ±lÄ± baÅŸvuru dilekÃ§esi. Aday adayÄ± formu. Ä°steyen aday adaylarÄ± Genel Merkezde isteyen aday adaylarÄ± ise http://aday.mhp.org.tr internet adresinden online olarak doldurabilecek. Ä°ki adet TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±nÄ± gÃ¶steren nÃ¼fus cÃ¼zdan fotokopisi. Ä°ki adet Ã¶ÄŸrenim belgesi fotokopisi. Ä°ki adet milletvekili adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan veya e-Devletten (Resmi Kuruma â€“ Milletvekili AdaylÄ±ÄŸÄ± â€“ MHP Genel Merkezi'ne ÅŸeklinde) alÄ±nan arÅŸiv kaydÄ±nÄ± iÃ§erir adli sicil kaydÄ± belgesi (sabÄ±ka kaÄŸÄ±dÄ±) ve adli sicil kaydÄ± bulunanlarÄ±n ilgili mahkemeden alacaÄŸÄ± yasaklanmÄ±ÅŸ (memnu) haklarÄ±n iadesi kararÄ±nÄ±n aslÄ±. Ã–z geÃ§miÅŸ, (Elektronik ortamda yazÄ±larak [email protected] adresine gÃ¶nderilecek.) Askerlikle iliÅŸiÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belge. DÃ¶rt adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf. Kamu gÃ¶revlileri iÃ§in istifa dilekÃ§esinin alÄ±ndÄ± belgesi, parti yÃ¶neticilerinin ise istifa dilekÃ§elerinin fotokopisi. Milletvekili aday adayÄ±nÄ±n kendi adÄ±na yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2 bin 500 liralÄ±k aidatÄ±n banka dekontunun aslÄ±.

Engelli aday adaylarÄ±ndan baÅŸvuru Ã¼creti alÄ±nmayacak.

Milletvekilleri aday adaylarÄ±, baÅŸvuru Ã¼creti olarak belirlenen 2 bin 500 lirayÄ± ilgili banka hesaplarÄ±na yatÄ±rabilecek.