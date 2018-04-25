15:04, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan'dan Azerbaycan ile 'milli paraya geÃ§iÅŸ' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyevâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "YukarÄ± KarabaÄŸ sorununu baÅŸÄ±ndan beri kendi sorunumuz olarak gÃ¶rdÃ¼k. YukarÄ± KarabaÄŸ sorununun, Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve sÄ±nÄ±rlarÄ±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± ilkeleriyle ilgili BirleÅŸmiÅŸ Milletler kararlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ivedilikle Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k arzumuzdur." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili ErdoÄŸan, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri de hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸimiz olacaktÄ±r." dedi.