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Balkanların Davosu'nda Serbest Ticaret Talebi

9. Saraybosna İş Forumu'nda konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sarovic, "Bosna Hersek'in vagonlarını, bölge ülkelerinin lokomotifine bağlamak gerek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki parlamento binasında "Tek bölge, tek ekonomi" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu iş forumu kapsamında yapılan "Batı Balkanlar Altı Bölgesel Ekonomik Alan-Avrupa Birliği (AB) ile Gelişmek" başlıklı panelde konuşan Sarovic, bölgesel iş birliğinin Batı Balkan ülkelerinin gelişmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bosna Hersek'in vagonlarının bölge ülkelerinin lokomotifine bağlanması gerektiğini vurgulayan Sarovic, "Bölge ülkelerin bazıları, Bosna Hersek'ten önce AB üyesi olacağına inanıyor. Stratejimiz bölge ülkeleriyle birlik olmak ve gelişmek olmalı." dedi.

Bosna Hersek'in AB'nin son raporlarına göre üyelik sürecinde Kosova ile aynı grupta olduğunu anımsatan Sarovic, "Arnavutluk ve Makedonya bizim önümüzde, Karadağ ile Sırbistan ise ciddi ilerleme kaydediyor." şeklinde konuştu.

Gelişim, reform ve ilerlemenin AB perspektifinden güç alarak gerçekleşeceğini vurgulayan Sarovic, bölgenin en kısa zamanda zayıf altyapısını güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Bosna Hersek'te istikrarın, bölgedeki tüm ülkelerden daha fazla önem arz ettiğinin altını çizen Sarovic, "Ülkenin ve ülkeyi yönetenlerin önceliklerini değiştirmeleri gerekiyor. Ülkenin önceliği ekonomi olmalıdır." diye konuştu.

Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocivalsek de "tek bölge ve tek ekonomi" sloganının bir hayal mi yoksa bir gerçek mi olduğunu sorgulayarak, "Bence bu hayalin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken ilk şey bölgesel ulaşımın kolaylaştırılması." dedi.

Pocivalsek, Makedonya'da üretilen bir ürünün Slovenya'ya ulaşmasının 3 gün sürdüğüne işaret ederek, "Bölgede serbest ticaret imkanı oluşturulmalı. Bürokratik engeller ortadan kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.

BATI BALKANLAR ZİRVESİ 10 TEMMUZ'DA

 Avrupa Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Doris Pack ise Batı Balkanlar olarak adlandırılan 6 ülkenin kendi sınırları dışında iç sınırları da olduğuna işaret ederek, "Bunu aşmalıyız. Bosna Hersek her şeye rağmen iyi ilerliyor ancak bu yeterli değil." diye konuştu.

Bosna Hersek'in coğrafi yapısı gereği rüzgar ve güneş enerjilerini daha aktif kullanmaları gerektiğini vurgulayan Pack, "Bölgenin kalkınması için tüm gücümüzü kullanmalıyız. Bunun için siyasilere de ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Finans ve Altyapı Dairesi Müdürü ve Londra'daki Batı Balkanlar Zirvesinden sorumlu Sujeevan Satheesan ise İngiltere'nin AB'den çıktığını ancak Avrupa'dan ayrılmadığını anımsattı.

Londra'da 10 Temmuz'da Batı Balkanlar Zirvesi düzenleneceğini kaydeden Satheesan, "Zirve güvenlik, ekonomik istikrar ve siyasi denge olmak üzere üç temel konuyu kapsayacak." dedi.

Avrupa Yatırım Bankası Batı Balkanlar Borç İşlemleri Ofisi'nden Guido Clary, Batı Balkanlardaki en büyük yatırımcılardan olduklarını belirterek, "Amacımız Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak." dedi.

İki günlük forum kapsamında ayrıca "Güneydoğu Avrupa Uluslararası Ağ Geçitleri ve Bağlantılar", "Güneydoğu Avrupa için Hızlı Büyüme Fırsatı Olarak Turizm", "AB Tedarik Zinciri ve Batı Balkan Şirketleri Üzerindeki Etkisi", "Güneydoğu Avrupa'da Bilişimde Sermayeleşmek ve Dijital Ekonomi Eğilimleri" ve "Diğer Bölgeler İçin Ekonomik Kalkınma Modeli Olarak Dubai" başlıklı paneller de düzenlenecek.



İlgili Konular balkanların davosu Bosna Hersek Saraybosna 9. Saraybosna İş Forumu
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