15:42, 25 Nisan 2018 Çarşamba

Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Nijeryalı Müslüman Hakları Örgütü (MURIC), ülkenin Benue eyaletindeki kiliseye dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Örgütün Başkanı İshak Akintola, yaptığı yazılı açıklamada, eyalete bağlı Ayar-Mbalom bölgesindeki kiliseye yönelik saldırıda 15 kişinin hayatını kaybetmesini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Saldırıyı kınayan Akintola, "İnsanın hayatı kutsaldır ve Allah'ın verdiği canı sadece kendisi geri alabilir. Bu nedenle intikam için can almanın dinle alakası yoktur, aksine günahtır." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 50 evin ateşe verildiğine işaret eden Akintola, "Allah'ın evine saldıranların kalplerinde bir gram takva yoktur. O yüzden Allah'tan merhamet beklemesinler. Ülkede dinler arası çatışma çıkartmaya çalışıyorlar ama başaramazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Benue eyaletine bağlı Ayar-Mbalom bölgesinde dün bir kiliseye düzenlenen saldırıda 2'si rahip 15 kişi hayatını kaybetmişti.