16:39, 25 Nisan 2018 Çarşamba

Yahudilerin "Kur'an ayetlerini değiştirin" çağrısına tepki

Fransa’da pazar günü yayınlanan ve Kur’an-ı Kerim’deki Yahudilerle ilgili ayetlerin değiştirilmesi çağrısı yapan “Antisemitizme Karşı Yeni Manifesto” isimli bildiriye Müslümanlar sert tepki gösterdi. Bildiride Müslümanların haksız ithamlarla hedef gösterildiği kaydediliyor.

Fransalı Müslümanlar, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Başbakanlar Manuel Valls, Jean Pierre Referan gibi isimlerin de bulunduğu 300’e yakın kişinin imzasıyla yayınlanan “Antisemitizme Karşı Yeni Manifesto” isimli bildiriye büyük tepki gösterdi. Pazar günü yayınlanan bildirinin bir dine karşı haksız ve insafsızca saldırı mahiyeti taşıdığı iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Perspektif’in sorularını yanıtlayan Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM) Başkanı Ahmet Oğraş, yayınlanan bildiriyi kınadığını söyledi. Fransa’da İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde kurulan tek İslami kuruluşun başındaki isim olan Oğraş, aralarında eski cumhurbaşkanı ve başbakanların da olduğu 300 kişinin nasıl böyle bildiriye imza attığını anlayamadığını kaydetti.

“Kamuoyu Hazırlıyorlar”

Oğraş, bildiride yer alan ayetlerin değiştirilmesi çağrısını “zırva” olarak nitelendirdi. Bildirinin tamamen Müslümanları hedef aldığını kaydeden Ahmet Oğraş, “Bu bildiriyle Antisemitizmin yegâne suçlusu Müslümanlar olarak gösteriliyor.” diye vurguladı. Oğraş’a göre bildirinin arkasında İslami dernekleri güçsüzleştirip CFCM’i lağvetmek gibi niyetler de var.

Oğraş, “Amaç antisemitizmle mücadeleyse hep birlikte mücadele edelim. Ancak bu bildiri Müslümanlara bir suç ithamını zorla yapmak anlamına geliyor. Aynı zamanda saçma ve tamamen konu dışı.” ifadelerini kullandı.

“Amaç İslam’ı ve Müslümanları Ezmek”

Fransa İslamofobi İle Mücadele Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri ise bildiriyi “mide bulandırıcı” ve “facia” olarak nitelendirdi. Zekri, bildiriyi imzalayanların amacının İslam’ı ve Müslümanları ezmek olduğunu kaydetti. Yine politikacıların medyadan takip ettikleri İslam’ı günah keçisi olarak ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.

Paris Büyük Cami Müftüsü Dalil Boubakeur de Fransa’da antisemitizmle mücadele adı altında Fransa’daki Müslümanların hedef tahtasına oturtulduğunu aktardı. Çoğunluğu cumhuriyet değerlerine bağlı Fransalı Müslümanların böyle bir bildiri beklemeden yıllardır her platformda antisemitizm ve Müslüman düşmanlığı ile mücadele ettiğini aktardı.

Bordeaux Büyük Cami İmamı Tarık Oubrou ise Kur’an-ı Kerim’in şiddet çağrısı yaptığı yönündeki iddiaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyledi. Bildiriye imza atanların ayetlerden ya tercüme ya da yapılan yorumlar vesilesiyle haberdar olduğunu söyleyerek bildirinin dinî kültür eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

“Müslümanların Bu Bildiriyi Kabul Etmesi Mümkün Değil”

Millî Görüş Fransa İslam Konfederasyonu’nun (CIMG) Genel Sekreteri ve CFCM Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sarıkır da bildiriye sert tepki gösterdi. Teşkilat olarak bildiriyi kınayan yazılı bir açıklama yapacaklarını belirten Sarıkır, “Bildiri Müslümanları potansiyel suçlu olarak gösteriyor. Terörizmin ana sorumlusu olarak gösterilen İslam’ın ve Kur’an’ın reforme edilmesi gerektiği belirtiliyor. Böyle içerikli bildiriyi bir Müslüman’ın kabul etmesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı. Sarıkır ayrıca Fransa toplumunun bildiriyi sağduyulu bir şekilde dikkate alıp analiz edeceklerini ümit ettiğini belirtti.

Fransa’daki Müslüman kuruluşların birlik beraberlik çağrılarını daha gür sesle yapmaları gerektiğine de vurgu yapan CIMG Genel Sekreteri, “Tarihten örnekler vererek İslam’ın Yahudiliğe bakışını tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu tür manifestolar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli.” dedi.

İslam ve Müslümanları Hedef Alan Bildiri Tartışmalı Bir İsim Tarafından Hazırlandı

Fransa’da Müslümanların büyük tepkisini çeken bildiri, daha önce terör saldırısına da hedef olan tartışmalı hiciv dergisi Charlie Hebdo‘nun uzun süre Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Philippe Val tarafından kaleme alındı. Ülkenin önemli gazetelerinden Le Parisien’de yayınlanan bildiriye aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, eski Başbakan Manuel Valls’ın da arasında bulunduğu 300’e yakın siyasetçi, akademisyen ve sanatçı imza attı. Bildiride antisemitist Müslümanların dünya barışı için tehdit olduğu savunulmuş, Müslümanlara “Kur’an-ı Kerim’deki Yahudilerle ilgili ayetleri değiştirin” çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: Perspektif