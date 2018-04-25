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Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen fuarda, Uluslararası Türk Akademisinin yayımladığı Kazak şair Cumabayev'in şiir kitabı tanıtıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Avrasya Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.

Körme Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış törenine Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdikalikova, Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Abdikalikova, burada yaptığı konuşmada, fuarın önemli kültürel etkinliklerden olduğunu vurgulayarak ''Küreselleşme ve dijital teknolojiler çağında kitap eskisi gibi bilimin ana kaynağı olmaya devam ediyor.'' dedi.

Bağımsızlık yıllarında Kazakistan’da 81 bin kitabın 400 milyon nüsha halinde basıldığını aktaran Abdikalikova, ülkede 380 yayınevinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Fuara aralarında Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya'nın bulunduğu 18 ülkeden katılan 150 yayınevi kitaplarını halkın beğenisine sundu.

Bir Türk yayınevinin genel müdürü Hasan Hüseyin Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara ilk kez katıldıklarını belirterek ''Bu fuar aracılığıyla Türk dünyasına açılmak istiyoruz.'' dedi.

Fuara Kazak yayınevlerinin daveti üzerine geldiklerini ve Türk edebiyatını temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Doğru, perakende kitap satışlarının dışında kitaplarının Kazakça ve Rusça basılması için telif hakkı satmaya çalıştıklarını aktardı.

Doğru, ''Kitaplarımıza yoğun ilgi var. Özellikle Avrupa tarzlı çocuk yayınlarımızı beğeniyorlar. Resimleri de kaliteli. İnşallah bizim gibi yayıncılar Türk kültürünü Kazakistan’da tanıtmaya devam ettikçe birbirimizi daha iyi anlayabileceğimizi ve Türk dünyası arasındaki ilişkilerin daha da kuvvetleneceğini düşünüyoruz.” dedi.

Fuar çerçevesinde Uluslararası Türk Akademisinin (UTA) yayımladığı Kazak şairi Magcan Cumabayev'in şiir kitabının tanıtımı yapıldı.

UTA Başkanı Darhan Kıdırali, doğumunun 125. yılını kutlama etkinlikleri çerçevesinde şair Magcan Cumabayev'in şiirlerinin İngilize, Türkçe, Azerbaycan, Moğol, Özbek, Kırgız, Başkurt ve diğer dillerde tek kitap halinde basıldığını aktardı.

Fuar, cumartesi gününe kadar açık kalacak.

 



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