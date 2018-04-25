17:14, 25 Nisan 2018 Çarşamba

İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı





Annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek isteyen Ürdün vatandaşı Araravi, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İsrail güçlerinin, annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek isteyen bir Ürdün vatandaşını Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda gözaltına aldığı bildirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ailesiyle birlikte annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek üzere sınır kapısının bulunduğu Kral Hüseyin Köprüsü'ne ulaşan Yasin Suud İbrahim Araravi adlı Ürdünlü, İsrail tarafına geçtiğinde gözaltına alındı. Açıklamada, İsrailli yetkililerin, olay üzerine Ürdün'e geri dönmek isteyen Araravi'nin eşi ve çocuklarının dönüşüne de izin vermediği belirtildi. Bakanlık, Ürdün'ün Tel Aviv Büyükelçiliği ile gözaltı ve seyahate engel olunması konusunun ayrıntılarını öğrenmek için koordineli şekilde çalışıldığını kaydetti.

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