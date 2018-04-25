17:17, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

2018-EKPSS temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±





Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± Ã–SYM'nin web sayfasÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'de adaylara yÃ¶neltilen soru sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'una karÅŸÄ±lÄ±k gelen Temel Soru KitapÃ§Ä±klarÄ± ile YanÄ±t AnahtarlarÄ± "osym.gov.tr" web sayfasÄ±nda adaylarÄ±n dikkatine sunuldu. Ã–te yandan, sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ±, adaylarÄ±n inceleyebilmeleri amacÄ±yla Ã–SYM'nin Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Adaylar, 10 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã–SYM'ninÂ https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile sorulara ulaÅŸabilecek.

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