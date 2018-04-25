2018-EKPSS temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±

Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± Ã–SYM'nin web sayfasÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.
Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, 2018-EKPSS'de adaylara yÃ¶neltilen soru sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'una karÅŸÄ±lÄ±k gelen Temel Soru KitapÃ§Ä±klarÄ± ile YanÄ±t AnahtarlarÄ± "osym.gov.tr" web sayfasÄ±nda adaylarÄ±n dikkatine sunuldu.
Ã–te yandan, sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n tamamÄ±, adaylarÄ±n inceleyebilmeleri amacÄ±yla Ã–SYM'nin Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. Adaylar, 10 gÃ¼n sÃ¼reyle Ã–SYM'ninÂ https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile sorulara ulaÅŸabilecek.
Afrin'in kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan halkÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± iÃ§erisine sinsice yerleÅŸtirilen patlayÄ±cÄ±lar, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n insan yaÅŸamÄ±nÄ± hiÃ§e saydÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.
TSK tarafÄ±ndan, Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap, AvaÅŸin-Basyan ve Kandil bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 10 hedef imha edildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.
DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.
Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezince, 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli SeÃ§me SÄ±navÄ±na (2018-EKPSS) ait temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-Azerbaycan iliÅŸkileri ile ilgili, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde yeni projeleri hayata geÃ§ireceÄŸiz. Tabii bunlardan en Ã¶nemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geÃ§iÅŸ olacak." dedi.
MHP'de 24 Haziran'daki seÃ§imde milletvekilliÄŸi aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yarÄ±n sabah saat 09.00'da baÅŸlayacak baÅŸvurular, 3 MayÄ±s 2018 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 17.00'de sona erecek.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu: "Son aylarda Ã¶zellikle Afganistan kÃ¶kenli yeni bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 2018 yÄ±lÄ±ndaki kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin iÃ§inde 29 bin 899 kiÅŸi Afganistan kÃ¶kenlidir. 2017â€™nin tamamÄ±nda Afgan kaÃ§ak gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ± 45 bin 259 kiÅŸidir."
Van'dan Hakkari'nin Ã‡ukurca ilÃ§esine mÃ¼himmat taÅŸÄ±yan tÄ±rÄ±n fren balatalarÄ±nÄ±n alev almasÄ± sonucu yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Gazze Åžeridi'nde dÃ¼zenlenen "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" esnasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan ayaÄŸÄ±ndan vurulan 16 yaÅŸÄ±ndaki yetim kÄ±z Meryem Ebu-Matar'Ä±, tedavi edilmesi iÃ§in Ä°stanbul'a getirdi
Rusya, TÃ¼rkiyeâ€™ye temin edilecek S-400 hava savunma sistemlerinin Ã¼retimine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in daveti Ã¼zerine 29 Nisan'da Ã–zbekistan'a gideceÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Suriye'deki sorunun sebebi de biz deÄŸiliz, baÅŸlatanÄ± da biz deÄŸiliz ama sonuÃ§larÄ±nÄ± yaÅŸayan, bedelini Ã¶deyen biziz." dedi.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde subay, subay, astsubay ve uzman erbaÅŸlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nda 1 Ocak 2018'den geÃ§erli olmak Ã¼zere aylÄ±k net 400 lira iyileÅŸtirme yapÄ±ldÄ±
11 Nisan'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonrasÄ±nda ilk resmi ziyaretini TÃ¼rkiye'ye gerÃ§ekleÅŸtiren Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Aliyev, TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman ile bir araya geldi