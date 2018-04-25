17:22, 25 Nisan 2018 Çarşamba

WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak.

WhatsApp'ın AB ülkelerindeki halihazırdaki kullanım yaşı 13, ancak WhatsApp Avrupa Birliği'nin yeni veri gizliliği kurallarını gelecek ay uygulamaya başlaması öncesinde kendi kullanım koşullarını değiştirdi. Sahibi Facebook olan uygulama, önümüzdeki haftalarda yeni kullanım koşullarının onaylanmasını istediğinde, kullanıcılarından 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamalarını isteyecek.

Yeni yaş sınırının nasıl mecbur tutulacağı konusunda ise WhatsApp'tan bir açıklama yapılmadı.

AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs'ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.

Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var. Geçmişte veri paylaşımı uygulamaları nedeniyle soruşturulan WhatsApp, bu kararın AB'deki "üst düzey yeni şeffaflık standartlarına" ulaşmalarına yardımcı olacağı vurgulandı.

Bununla beraber WhatsApp, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor. Hali hazırda bilindiği gibi Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter. Musical.ly ve Reddit gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak.

13 yaş sınırı kısmen ABD'deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası'nın (COPPA) daha küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konuldu. Ancak Facebook, geçen Aralık'ta altı yaş ve üstü çocukları hedef alan Messenger Kids uygulamasını başlattı. Messenger Kids reklam almıyor ve COPPA'ya uygun tasarlandı.

WhatsApp yeni kullanım kurallarında ayrıca kullanıcıların, uygulamanın sakladığı bilgilerini ayrıntılı bir rapor olarak indirebilmelerine olanacak tanıyacak. Bu bilgiler arasında, kullanılan telefonun markası ve modeli, telefon rehberindekiler ve gruplar ve engellenen telefon numaraları bulunuyor.

Kişisel bilgileri kullanımı nedeniyle son aylarda yoğun eleştiriler alan Facebook ise farklı bir yaklaşım benimsedi. Facebook GDPR'ye uymak için 13-15 yaş arası kullanıcıların bilgilerini paylaşabilmeleri için anne-baba ya da vasinin iznini isteyecek.

Bu izin verilmezse, Facebook'un tamamen kişiselleştirilmiş versiyonunu göremeyecekler. Bu arada yine Facebook'a ait Instagram da kullanıcıların saklanan verilerini indirebilmelerine olanak tanıyan bir hizmet başlattı.

Kaynak: QHA