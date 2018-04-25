Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:35, 25 Nisan 2018 Çarşamba
Balkanlar
17:27, 25 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!
Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!

Bulgaristan’da, sadece 7 milyon nüfusa karşılık, ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan’da son 28 yıldır kayıtlı siyasi parti sayısı 200’ün altına düşmüyor.

Ülkenin 1878 yılında kazandığı bağımsızlıktan sonra 2 milyon 7 bin olan nüfusu 1989 yılındaki kansız darbe ile gerçekleşen demokrasiye geçiş sürecinin başında 8 milyonu aşmıştı. Ekonomik sebeplerden kaynaklanan göçle sürekli düşüş gösteren Bulgaristan nüfusu, 2016 yılındaki son resmi kayıtlarda 7 milyon 128 bin olarak verildi. Ancak nüfusbilimciler gelişmiş Avrupa Birliği (AB) ülkelerine doğru devam eden beyin, emek ve eğitim göçü nedeniyle nüfusun 7 milyonun altında olduğunu savunuyor.

Bulgaristan'ın bu kadar az bir nüfusuna rağmen ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. En son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu. Bu siyasi partilerden 142'si bağımsız, 58'i 13 farklı koalisyon ile siyasi hayatta yer alıyor.

1800'lü yılların sonunda ve 1900'lü yılların başında Muhafazakar ve Liberal olarak iki partili bir siyaset geçmişi bulunan Bulgaristan'da 1944-1989 yıllarındaki komünizm döneminde tek partili sisteme dönüş yapılmıştı. Komünizm sonrasında çok partili döneme geçişle birlikte art arda kurulan siyasi partilerle adeta bir siyasi patlama yaşanılan Bulgaristan'daki bu süreç ülkenin 2007 yılında AB'ye girmesinden sonra da devam etti.

Bulgaristan’da 2015 yılında yapılan yerel seçimlerine 81 parti ve 3 koalisyon katılmıştı. Ardından 2017 yılında düzenlenen erken parlamento seçimlerine ise 18 parti ve 9 koalisyon katılmıştı. Parlamentonun mevcut yapısında 7 siyasi güç yer alıyor.

“AMEOBA" SENDROMU

Bulgar basını, itibar sıkıntısı yaşayan politik çevrelerin sürekli siyasi parti kurma hevesini "tek hücreli Ameoba türünün bölünme yolu ile çoğalması" diye tanımlıyor. Ülkede, 1944-1989 döneminde yaşanan 45 yıllık tek partili komünizm rejimi dışındaki demokrasi tarihindeki siyasi yapılanmada yeni partilerin hep eski partilerin bölünmesi sonucu ortaya çıkması da "Ameoba sendromunun" kanıtı olarak gösteriliyor.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) siyasi baskısının etkisiyle darbe ile iktidara gelen Bulgaristan Komünist Partisi’nin (BKP) tek partili baskıcı rejiminin yaşamlarında yarattığı zorlukları unutamayan Bulgarlar, 1989 yılında başlayan demokratikleşme sürecinde de umduğunu bulamadı.

Eski BKP isim değiştirerek, günümüzde yüzde 25 dolaylarında bir oy oranıyla ana muhalefetteki konumunu koruyor. Buna karşılık demokratikleşme yolunda Bulgaristan’ın önünde “ufuk açma” amacıyla çalışan 20’yi aşkın küçük partiden oluşan sağcı Demokratik Güçler Birliği (SDS) misyonunu tamamlayamadan dağılmıştı. Çok partili sisteme geçişi sağlamakta başarılı olamayan siyasi partilerin büyük bölümü ise artık hatırlanmıyor.



İlgili Konular Bulgaristanda seçim Bulgaristan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Balkanlar Haberleri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri
ABD'den İran nükleer anlaşmasına ilişkin yeni bildiri

ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.
İran Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak
İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak

İran Airtour Havayolları, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldı
Bulgar heyeti quot Madam Butterfly quot operası için Edirne'de
Bulgar heyeti "Madam Butterfly" operası için Edirne'de

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile Edirne'de "Madam Butterfly" operası sahnelenecek
Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'
'Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacağını söyledi.
Yemen'deki çatışmalarda quot sivillerin korunması quot çağrısı
Yemen'deki çatışmalarda "sivillerin korunması" çağrısı

Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldırılardan sakınılmalı. Çatışan tüm taraflar, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmalı" açıklamasında bulundu
Bulgaristan da siyasi parti enflasyonu had safhada
Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!

Bulgaristan’da, sadece 7 milyon nüfusa karşılık, ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu.
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda
WhatsApp'a AB yaş sınırlaması yolda

WhatsApp'a Avrupa Birliği'de 16 yaş sınırlaması gelecek
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü
Yunanistan'da 2 bin 500 emekli hükümete tepki için yürüdü

Atina'ya gelen yaklaşık 2 bin 500 emekli, Yunan hükümetinin kemer sıkma politikasına karşı protesto gösteri düzenledi
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı

Annesinin cenazesine katılmak için Batı Şeria'ya gitmek isteyen Ürdün vatandaşı Araravi, Kral Hüseyin Köprüsü Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı
Yahudilerin quot Kur'an ayetlerini değiştirin quot çağrısına tepki
Yahudilerin "Kur'an ayetlerini değiştirin" çağrısına tepki

Fransalı Müslümanlar, 300’e yakın kişinin imzasıyla yayınlanan “Antisemitizme Karşı Yeni Manifesto” isimli bildiride Kur’an-ı Kerim’deki Yahudilerle ilgili ayetlerin değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması
İran'da Şah Rıza'nın mumyası tartışması

Şah Rıza'nın torunu Rıza Pehlevi dedesinin naaşının İran'da defnedilmesini istedi
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama
Müslüman Hakları Örgütü'nden kilise saldırısına kınama

Nijerya'da 15 kişinin ölümüne sebep olan kilise saldırısı Müslüman Hakları Örgütü tarafından kınandı
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama 18 ölü
Endonezya'da kaçak petrol kuyusunda patlama: 18 ölü

Endonezya'nın Açe eyaletindeki kaçak petrol kuyusunda patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre patlamada 18 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
Balkanların Davosu'nda Serbest Ticaret Talebi
Balkanların Davosu'nda Serbest Ticaret Talebi

9. Saraybosna İş Forumu'nda konuşan Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Sarovic, "Bosna Hersek'in vagonlarını, bölge ülkelerinin lokomotifine bağlamak gerek" dedi
Fransa'da bir günlük grevin bedeli 2 milyar avro
Fransa'da bir günlük grevin bedeli 2 milyar avro

Fransa'da bir çok sektör çalışanlarının kademeli veya sürekli grevi devam ederken, bir günlük grevin ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 2 milyar avro olduğu tahmin ediliyor.
Türkmenistan ve Özbekistan arasında iş anlaşması
Türkmenistan ve Özbekistan arasında iş anlaşması

Özbekistan ve Türkmenistan arasında 250 milyon dolarlık iş anlaşması yapıldı

Haberler

Bulgaristan'ın Türk seçmene engellerine tepkiler
Bulgaristan'ın Türk seçmene engellerine tepkiler

Bulgaristan'dan ilk seçim sonuçları geldi
Bulgaristan'dan ilk seçim sonuçları geldi

Bulgaristan seçiminde Türklere sandık oyunu | VİDEO
Bulgaristan seçiminde Türklere sandık oyunu VİDEO

Bulgaristan sandık başında
Bulgaristan sandık başında

Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor
Bulgaristan pazar günü seçime gidiyor

Bulgar heyeti "Madam Butterfly" operası için Edirne'de
Bulgar heyeti quot Madam Butterfly quot operası için Edirne'de

Varna müftüsü tedavi için Ankara'ya getirildi
Varna müftüsü tedavi için Ankara'ya getirildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 