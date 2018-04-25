17:39, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TasarÄ± komisyondan geÃ§ti! 20 yeni Ã¼niversite kuruluyor





DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeni Ã¼niversite kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±nÄ±n, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonu'nda kabul edildiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÃ¶rdÃ¼ vakÄ±f olmak Ã¼zere 20 yeniÂ Ã¼niversiteÂ kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±, TBMM Milli EÄŸitim Komisyonunda kabul edildi. Â

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