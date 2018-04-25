Yemen'deki çatışmalarda

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de çatışan tarafları, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmaları konusunda uyardı.
Örgütün Yemen temsilcisi João Martins, yaptığı yazılı açıklamada, çatışan tarafların, orantı ilkesini dikkate almaları ve ihtiyatlı davranmaları gerektiğini belirterek, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldırılardan sakınılmalı. Çatışan tüm taraflar, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmalı." ifadesini kullandı.
Martins, silah satışı yaparak çatışmalardan beslenen tarafların, "sivillerin korunmasını öngören uluslararası yasalara saygı gösterilmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin" altını çizdi.
Hacce ilinde geçen pazar düğün çadırını hedef alan hava saldırısını hatırlatan Martins, sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası insan hakları yasalarınca büyük bir ihlal olduğunu, söz konusu saldırıyı "korkunç" olarak değerlendirdi.
Martins, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarının ardından Hacce'de hizmet veren ve örgüt tarafından desteklenen hastaneye 63 yaralının getirildiğini belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, pazar günü Hacce ilinde bir düğün çadırına düzenlenen hava saldırısında yarısı çocuk en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Komiserlik, açıklamasında kurbanların herhangi bir siyasi bağlantılarının olmadığına dikkati çekmişti.
Basında yer alan bazı haberlerde ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düğün yerini hedef alan saldırısında 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 55'inin yaralandığı belirtilmişti.
Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de 13 hastane ve sağlık merkezinde hizmet veriyor, 11 ilde yer alan 20'den fazla sağlık merkezinin çalışmalarında destek oluyor.
ABD'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın "yeniden müzakere edilmesi", "yeniden açılması" veya "şartlarının değiştirilmesinden" yana olmadığı bildirildi.
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Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Yemen temsilcisi Martins, "Sivillere zarar verme ihtimali olan saldırılardan sakınılmalı. Çatışan tüm taraflar, sivillerin korunması ilkesine bağlı kalmalı" açıklamasında bulundu
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