17:51, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesinde kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos'u kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul, 35 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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