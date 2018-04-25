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Filistin
17:51, 25 Nisan 2018 Çarşamba

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'Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'
'Büyük Dönüş Yürüyüşü Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacak'

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün Batı Şeria ve Filistin dışına taşınacağını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'de Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı'nın etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri, Batı Şeria'ya taşınacak ayrıca Filistin dışındaki halkımız da etkinliklere katılacak. Bu, Büyük Dönüş Yürüyüşü Koordinasyon Heyeti tarafından en üst düzeyde alınmış ulusal bir karar." dedi.

Filistin halkının geçen sene Gazze'den başlayıp Kudüs'e uzanan halk direnişini hatırlatan Heniyye, Filistin halkının, Ramazan ayına, İsrail işgali karşısındaki mücadelesinde yeniden silkinip harekete geçerek gireceğini söyledi.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinliklerinin, Filistin halkı için işgal güçleriyle arasında bir metot haline geldiğini belirterek, "30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin zirvesi 15 Mayıs olacaktır. Bununla birlikte faaliyetler, hedeflerimiz gerçekleşinceye kadar devam edecektir." diye konuştu.

"FİLİSTİN MESELESİ, İTİBARINI YENİDEN KAZANDI"

"Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün stratejik hedefleri olduğu gibi anlık ara hedefleri var." diyen Hamas lideri, şöyle devam etti:

"Faaliyetler beşinci haftasında bazı büyük hedeflerine ulaştı. Bunların en önemlisi, Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesidir. Filistin meselesi, itibarını yeniden kazandı, Filistinlilerin topraklarına yeniden dönüş hakkı zihinlerde canlandı."

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ, İSRAİL'İN İKİ PLANINI BOZACAK"

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin başta ABD'nin öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" projesi gibi Filistin meselesini karalamayı hedefleyen anlaşmaları boşa çıkardığına dikkati çekerek, "Büyük Dönüş Yürüyüşü, İsrail'in iki planını bozacak. Bunlardan ilki, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kutlamaları; ikincisi, işgalin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü etkinlikleri." dedi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında gösterilerin başından bu yana 41 Filistinli, İsrail askerleri tarafından şehit edildi, 4 bine yakın gösterici yaralandı.



İlgili Konular Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail filistin Heniyye
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