18:12, 25 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã–ÄŸretmenlere seÃ§im izni





Ã–ÄŸretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arasÄ± idari izinli sayÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–ÄŸretmenler 14 Haziran ve 25-29 Haziran arasÄ± idari izinli sayÄ±lacak.

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