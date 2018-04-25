İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak

Bulgaristan’da siyasi parti enflasyonu had safhada!

Bulgaristan’da, sadece 7 milyon nüfusa karşılık, ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihinde çok fazla siyasi parti olması dikkati çekiyor. Son olarak geçen hafta "Demokratik Bulgaristan" adıyla siyasete atılan bir parti ile ülkedeki toplam kayıtlı siyasi parti sayısı 200 oldu.