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İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak
İran, Airtour filosuna 20 Rus uçağı katacak

İran Airtour Havayolları, Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Airtour Havayolları Genel Müdürü Seyed Reza Mousavi, Rus havacılık şirketi Sukhoi'den 20  "Superjet 100" uçağı satın aldıklarını bildirdi.

Söz konusu anlaşma, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalandı.

İran Airtour Havayolları Mousavi, yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında Sukhoi'den 20 "Superjet 100" uçağı satın aldıklarını belirtti.

Uçaklar için yaklaşık 1 milyar dolar ödenecek, teslimatlar 2019 yılında gerçekleştirilecek.



İlgili Konular iran Superjet 100 Sukhoi
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