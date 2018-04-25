Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile düzenlenecek "Madam Butterfly" operası kapsamında kente gelen Bulgaristan heyeti, Edirne Valisi Günay Özdemir'i ziyaret etti.
Basına kapalı ziyaretin sonunda Bulgar heyeti ve Özdemir karşılıklı hediyeleşti.
Vali Özdemir, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu tarz kültürel organizasyonlar, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlıyor. Ayrıca bu anlamda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov iki ülke arasındaki dostluğa önem veriyor. Bu tarz projeleri ve etkinlikleri destekliyorlar. Bunun yansıması olarak da iller bazında yapılan çalışmalara çok önem veriyoruz ve memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.
Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu nezdinde Trakya Üniversitesi ve Edirne Mimar Sinan Rotary Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonla kente gelen 1925 yılında kurulan Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası Puccini tarafından kaleme alınan "Madam Butterfly" operası akşam Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
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Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile Edirne'de "Madam Butterfly" operası sahnelenecek
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